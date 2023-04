Los comisarios de la F1 rechazan la protesta de Haas en Australia

Haas presentó una queja tras el Gran Premio de Australia al considerar que no se había aplicado correctamente el reglamento a la hora de determinar el orden de la reanudación final con el coche de seguridad, que decidió las posiciones finales.

Una caótica segunda reanudación tras una bandera roja había provocado otra detención, y el control de carrera de la F1 decidió determinar el orden de salida basándose en cómo estaban los coches antes de que se formara la parrilla, en lugar de cómo estaban las cosas tras el inicio de esa vuelta.

Esto se basó en el artículo 57.3 del Reglamento Deportivo, que establece que el orden para las reanudaciones: "se tomará en el último punto en el que fue posible determinar la posición de todos los coches".

La FIA consideró que esto no podía establecerse para todos los coches basándose en ese reinicio, ya que no todos completaron un sector de cronometraje.

Sin embargo, Haas argumentó que debería haber sido posible hacerlo desde la línea 2 del Safety Car, que está a la salida de boxes antes de la curva uno, ya que todos los coches habían pasado por allí en la salida de la línea.

Si las posiciones se hubieran tomado allí, su piloto Nico Hulkenberg se habría clasificado séptimo por delante de Lando Norris.

Curiosamente, otros pilotos también estaban en una posición diferente en la SC2 de la que estaban en la salida, incluido Sergio Pérez, de Red Bull.

Marshals surround the car of Nico Hulkenberg, Haas VF-23, at the end of the race

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images