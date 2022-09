Hamilton y Alonso firman la paz con una gorra de Mercedes F1

Cargar reproductor de audio

El pasado Gran Premio de Bélgica, Alonso y Hamilton protagonizaron una polémica que no terminó de cerrarse ese domingo en Spa-Francorchamps. Más bien al contrario, ya que durante la semana, el piloto británico realizó una "divertida" publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, parece que ambos, sobre todo el piloto español, han llegado al Gran Premio de los Países Bajos con la intención de cortar por lo sano y continuar sin problemas entre ellos.

Echando la vista atrás, Alonso llamó "idiota" a Hamilton y dijo que sólo sabía pilotar cuando salía primero después de su accidente en la primera vuelta del GP de Bélgica, unos comentarios que obviamente no sentaron nada bien al de Mercedes.

No obstante, tras la carrera de Spa, el asturiano reconoció que esas declaraciones habían sido fruto de un momento de calentón y que no lo pensaba realmente. Aunque el británico hizo caso omiso a esas palabras y se mostró bastante enfadado al respecto.

Ya en tierras de Verstappen, Alonso apareció en el circuito belga con el objetivo de poner punto y final a la polémica que le había perseguido durante toda la semana y reconoció que estaba dispuesto a disculparse personalmente ante Hamilton por sus comentarios.

"Sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa [del accidente] en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos".

"No, no, todavía no lo he hecho. Pero cuando estemos hablando para la televisión me acercaré a él y le diré que siento que lo ha entendido así".

Sin embargo, esas disculpas no llegaron en el momento que el piloto de Alpine había dicho, tal y como reconoció Hamilton al final de esa misma conferencia de prensa.

"Estábamos uno al lado del otro, pero no [me ha pedido perdón]. Y para mí... no es una cosa importante. No cambia nada, realmente no me afecta en lo más mínimo".

"Y lo de la gorra, solo fue una cosa divertida. Es bueno divertirse a veces con estas cosas y seguiré haciéndolo".

"Yo, personalmente, siempre estoy tratando de ser un mejor piloto y también sé que hay mucha gente, jóvenes y mayores, y también muchos niños pequeños, que me siguen, por lo que es importante para mí dar pasos adelante en cuanto al comportamiento que tengo".

Unas horas más tarde y con ambos ya asentados en el paddock belga, las disculpas prometidas por parte de Alonso se convirtieron en una realidad, ya que el asturiano fue quien visitó al piloto de Mercedes en su propio motorhome y ambos firmaron la paz con una fotografía que produjo una gran reacción en las redes sociales, con la famosa gorra de por medio.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton durante su accidente en la primera vuelta del GP de Bélgica 2022 de F1