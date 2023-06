Hamilton reconoce un avance en Canadá pero no se deja llevar

El primer día de entrenamientos en Canadá fue sin duda el más complicado de esta primera parte de la temporada, con la FP1 interrumpida después de sólo cinco minutos y nunca reanudada debido a un problema con el sistema de CCTV de la pista. Parte de ese tiempo perdido se recuperó ampliando la FP2 en media hora, lo que supuso noventa minutos de acción en pista.

Hamilton terminó en cabeza en este extraño viernes canadiense, superando a su compañero George Russell en lo que fue un 1-2 de Mercedes, aunque el resultado no debe dar lugar a grandes entusiasmos, porque el programa del equipo fue peculiar: imaginando la llegada de la lluvia, el dúo de Brackley completó parte de la simulación de carrera al inicio de la sesión, mientras los demás se concentraban en tandas cortas con poca gasolina.

Después la situación se invirtió, con los dos pilotos de Mercedes completando sus mejores vueltas de la sesión cuando los demás se dedicaban en cambio a simulaciones de larga distancia, aprovechando el mejor agarre que ofrecía una pista que había mejorado notablemente a lo largo de la sesión.

Es por eso que el propio Hamilton echó agua al fuego bajando las ilusiones al señalar que, aunque en general fue un viernes positivo, aún queda mucho trabajo por hacer para sacar el máximo rendimiento al coche en los tramos del circuito donde más se notan los baches.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images



"Ha ido bien. Es probablemente la pista con más baches en la que he corrido en mucho tiempo. Ha sido un día extraño, obviamente hemos perdido parte de la primera sesión por el problema del CCTV. Lo lamento por los aficionados, había mucha gente en las gradas. Estoy contento de que después hayamos podido volver a la pista", declaró el siete veces campeón del mundo al término de la sesión.

Si Barcelona exaltó el rendimiento del W14 en los tramos de media y alta velocidad, Montreal presenta un escenario sustancialmente opuesto, favoreciendo el buen rendimiento en las rectas y en las curvas de baja velocidad. Aunque esos nunca han sido los puntos fuertes del coche alemán, Mercedes cree que ha progresado con el nuevo paquete, pero la atención sigue centrada en la adaptación a los baches.

"No ha sido el mejor día, pero tampoco el peor. Las sensaciones fueron buenas, pero la pista estaba llena de baches y ahí nos costó. Tenemos que mejorar en el manejo de los baches y el equilibrio en las curvas, pero solucionado eso no pinta mal', añadió el inglés.

Además, debido al particular formato de la sesión del viernes en Canadá, Hamilton cree que el equipo no pudo aprovechar al máximo el tiempo disponible, teniendo que revisar sus planes para encajar todo en poco más de hora y media.

"No hemos tenido una sesión de hora y media en mucho tiempo, hay una sensación de que el tiempo no se utilizó de la mejor manera, así que veremos los datos y cómo mejorar. Pero me encanta conducir en esta pista, es fantástica desde el momento en que sales del pit lane".

En comparación con el año pasado, Hamilton se apresuró a señalar las importantes mejoras realizadas por el equipo, especialmente en una pista en la que el porpoising fue un factor extremadamente limitante en 2022: "En comparación con el año pasado, el coche es definitivamente mejor, por mucho. La parte trasera quizá no, no necesariamente, pero en general el coche es un paso adelante. Siento las mejoras hechas en Mónaco".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 1 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 3 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 4 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 5 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 7 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 11 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 14 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 16 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 17 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 18 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 19 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 21 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 22 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 23 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 25 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 27 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 28 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 29 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 30 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 31 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 32 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 33 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 34 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 35 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 36 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 37 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 38 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 39 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 40 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 41 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, en boxes 45 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su coche dañado tras un accidente en la FP3 50 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!