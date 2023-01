Hamilton: "A veces te despiertas y ya no quieres hacer esto"

Cargar reproductor de audio

Hamilton ha estado en la Fórmula 1 desde la temporada 2007, momento desde el cual comenzó un camino que lo llevó a ganar siete campeonatos del mundo y convertirse en dueño de una gran cantidad de récords.

Actualmente el piloto británico tiene contrato con Mercedes hasta finales de la próxima temporada, por lo que, en caso de desear continuar con el equipo de Brackley, debe sentarse a negociar una vez más con Toto Wolff, jefe de la escudería.

"Todavía no hemos empezado. Hasta ahora no ha habido tiempo para ello, estábamos de viaje", dijo Hamilton al respecto en una entrevista con el diario alemán Bild.

En esa misma conversación, Hamilton reveló cómo a veces siente que ya no quiere continuar corriendo en la Fórmula 1, aunque rápidamente lleva tranquilidad a sus aficionados al aclarar que no piensa parar a finales de año.

"A veces te despiertas y tienes esta sensación: 'No quiero seguir haciendo esto'. Y a veces te despiertas y piensas: 'Puedo hacer otras cosas toda mi vida, definitivamente hay más cosas que quiero lograr (en la F1)'. No será mucho tiempo, pero sin duda me quedaré".

Hamilton explicó cómo ha cambiado su perspectiva en cuanto a la importancia de su trabajo en la Fórmula 1 con el pasar de los años y que ahora siente que hay aspectos de la vida que tienen más valor.

"Para mí, el automovilismo tampoco es lo más importante. Cuando era niño, quizá lo era. Probablemente también cuando llegué a la Fórmula 1", dijo.

"Desde que tengo 30 años, me he dado cuenta de que lo importante es crear recuerdos. Con los amigos, con la familia. Se trata de crear recuerdos con las personas que más significan para ti. En eso me centro y planeo cosas para crear esos momentos. Porque eso es lo que te llevas contigo a largo plazo", agregó.

Por último, Hamilton, que está empatado con Michael Schumacher con siete campeonatos como los más campeones de la F1, reveló un sueño que tiene en mente para su retiro.

"Retirarte como campeón del mundo es, creo, un sueño que todo deportista tiene, y yo también", admitió Hamilton.

