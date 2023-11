Hamilton se abre sobre sus dudas y la idea del retiro después de 2021

El siete veces campeón ha pasado dos años difíciles con la escudería Mercedes, que se ha visto incapaz de igualar regularmente el ritmo del dominante equipo Red Bull.

Estos problemas para ser competitivo también han llegado justo después de la controversia de finales de 2021, donde una mala gestión de la FIA de un reinicio tras un período de coche de seguridad en el Gran Premio de Abu Dhabi de ese año le costó a Hamilton el título mundial.

Y aunque Hamilton se ha comprometido a ayudar a Mercedes a volver al frente de la F1 con un nuevo contrato que lo mantiene comprometido hasta finales de 2025, ha confesado que ha habido momentos en los que ha cuestionado sus propias actuaciones.

Hablando con algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, sobre sus momentos de duda en medio de las recientes dificultades, Hamilton dijo: "Por supuesto. Soy humano. Si alguien en el mundo te dice que no tiene esas cosas, lo está negando. Todos somos seres humanos".

Aunque Hamilton está experimentando actualmente su sequía de victorias más larga en la F1, ya que no ha subido a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Qatar de 2021, dice que se da demasiada importancia a las estadísticas y ve los retos actuales de con Mercedes como similares a las dificultades a las que se ha enfrentado en momentos anteriores de su carrera.

Preguntado por la importancia de llevar dos años sin ganar, dijo: "Creo que es una idea equivocada. Cuando era más joven, tuve años malos".

"En 2009, el coche era horroroso. Tuvimos una victoria a lo largo del año porque tuvimos una segunda mejora en la temporada".

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-24

"Luego 2010 y 2011, tampoco fueron grandes años. Uno por mi parte desde el punto de vista personal y el otro porque el coche no era espectacular".

"Por lo tanto, es tal vez la mayor sequía en términos de éxito, pero si se quitan esas victorias, ha sido similar a esas temporadas".

"Creo que he aprendido mucho sobre mi estado mental y cómo mantenerlo en un lugar sólido y permanecer positivo, añadiendo nuevas herramientas a mi arsenal para poder seguir haciendo lo que hago.

"Tengo 38 años, casi 39, y me siento muy bien en mi cuerpo. Eso se debe a ciertas herramientas que he podido acumular durante estos dos años. El tiempo que he podido gestionar fuera de las carreras, creo que he podido hacer un trabajo mucho mejor para mantener la energía y la concentración".

"Tengo un equipo mejor que nunca a mi alrededor. Supongo que en última instancia, cuando tienes temporadas difíciles como esta, siempre va a haber momentos en los que te preguntas: '¿Soy yo o es el coche? ¿Todavía lo tienes? ¿Se ha ido?"

"Porque te pierdes ese (momento) en el que sucede la magia. Cuando todo se junta, el coche y tú, y consigues esa chispa, es extraordinario, y eso es lo que estás buscando".

Las consecuencias de Abu Dhabi

Tras el polémico final de la temporada 2021 en Abu Dhabi, Hamilton desapareció por completo de la escena pública.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Y aunque en su momento dijo que siempre estuvo decidido a volver, ahora ha admitido que hubo momentos en los que sopesó alejarse.

"Por supuesto que sí", dijo cuando se le preguntó si pensó en retirarse.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza durante ese período. Pero creo que una de las peores cosas que puedes hacer es tomar decisiones basándote en las emociones, porque cuando estás emocionado y en el calor de ese momento, la mayoría de las veces no vas a tomar las mejores decisiones".

"Las emociones estaban a flor de piel, fue un período de tiempo muy, muy difícil, así que tuve que esperar a que las cosas se calmaran, a tener las ideas claras y poder tomar entonces las decisiones correctas".

Hamilton dijo que desapareció de Europa para pasar tiempo con su familia cercana mientras recapacitaba.

"Estuve con mis sobrinos y en un lugar precioso, en Hawai, con mi familia, y llegué a un punto en el que me sentí realmente satisfecho y con ganas de levantarme de nuevo y seguir adelante", dijo.

