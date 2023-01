Hamilton: debería haber un límite para la riqueza y mayor igualdad

Cargar reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, cuya fortuna personal se estima en unos 300 millones de libras, contó cómo ha vivido la "desgarradora" pobreza en todo el mundo, que en muchos casos afecta a los niños.

A la pregunta de Shetty sobre qué leyes le gustaría cambiar, Hamilton respondió: "Una de las cosas a las que me enfrento a diario, y lo he hecho durante miles de años, es la diferencia entre ricos y pobres. Cuando vas por Los Ángeles, ves a tanta gente viviendo en la calle".

"No se te debería permitir tener miles de millones. Debería haber un límite en la cantidad de dinero que alguien puede tener, porque debería haber suficiente para todos. Así que de alguna manera debería haber una ley que creara más igualdad y acceso para todos. Por supuesto, no sé cómo podría introducirse".

Y el piloto de Mercedes explicó que la pobreza que experimenta en todo el mundo ciertamente le afecta. "He conocido a niños que se mueren de hambre. Y te hace pensar en lo afortunados que somos. Es importante ser consciente de ello".

La riqueza de Hamilton le convierte en uno de los deportistas con mayores ingresos del mundo, pero aún no se acerca al antiguo propietario de la F1, Bernie Ecclestone, por ejemplo, que posee casi 2,500 millones de libras.

Pero Hamilton está dispuesto a apoyar a los demás y dar buen uso a su dinero, aunque admite que a veces es difícil decidir qué iniciativas necesitan más ayuda.

"Hay tantos problemas ahí fuera y tantas causas nobles. Y tú sólo eres uno, así que ¿dónde te concentras? A mí me llevó mucho tiempo encontrar el perfecto. Pero la educación es algo que me apasiona".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, en la parrilla con Angela Cullen, fisioterapeuta de Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Por ejemplo, he estado en los lugares más pobres de la India, en Manila, donde los niños pequeños mendigan comida y no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Y eso me rompió el corazón y me hizo darme cuenta de lo privilegiados y afortunados que somos".

"Quiero trabajar con gente que quiera hacer más. Hay más de cien millones de niños en todo el mundo que no tienen acceso a una educación adecuada, así que ¿cómo puedo hacer algo al respecto? Es importante rodearse de gente que quiera ayudar".

Hamilton también intenta donar todo lo que puede, y a través de su fundación Mission 44 intenta ayudar a los jóvenes con la educación. Pero al cabo de un tiempo volví a la normalidad y me di cuenta de que me faltaba algo".

"Para mí era importante entender cuál era mi propósito, por qué estaba aquí, por qué se me daban estas oportunidades. Por qué somos las únicas personas de color en este viaje. Cuando empecé a hablar de diversidad, la gente me preguntaba: "¿Quiero que compita más gente de color?".

"Como sólo somos 20 personas en el campo, dije que no; sin embargo, hay muchos puestos de ingeniería en el fondo, pero falta mucha diversidad. Quiero hacer un cambio en ese ámbito, hacer que la gente se cuestione y tenga esas conversaciones difíciles con los demás", concluyó el piloto británico.