Cómo Hamilton elevó la confianza de Norris dentro y fuera de la pista

A pesar de todo lo que ha logrado en su carrera, y sobre todo en medio de lo que ha sido una campaña 2021 estelar, Lando Norris no es de los que se deja llevar y cree que es infalible.

Sin embargo, lo que ha brindado esta temporada son oportunidades y experiencias para ayudar al inglés a borrar gran parte de la perspectiva personal negativa que a veces todavía (erróneamente) tiene sobre sí mismo.

Y no hay mejor ejemplo de eso que la forma en que se mantuvo tan brillantemente firme frente a Lewis Hamilton, mientras luchaban por lo que entonces era el segundo lugar en el Gran Premio de Austria.

Si bien Hamilton claramente tenía el coche más rápido, Norris realizó una gran defensa: no cometió errores para aguantar el mayor tiempo posible.

Al darse cuenta rápidamente de que retener a Hamilton por más tiempo solo serviría para arruinar su propia carrera, facilitó que el Mercedes encontrara un hueco.

Fue una experiencia de 15 vueltas que no solo le valió el elogio por parte de Hamilton, que se quitó el sombrero ante su compatriota, sino que también sirvió como un momento que le demostró al joven que podía luchar rueda a rueda con un campeón.

"Creo que fue valioso, y creo que es algo que definitivamente me ayudará en el futuro cuando vuelva a estar en ese tipo de situaciones", explica Norris.

“Y es reconfortante saber que si estoy allí en el futuro, si vuelvo a estar en esa posición, podré competir y podré vencerlo en diferentes escenarios".

“No me hace creer de repente que puedo ganar carreras y alcanzar la grandeza. Sabes, no va así. Pero es cuando vuelvo a estar en esa posición, sé lo que soy capaz de hacer contra alguien como Lewis ".

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lo que hizo que la batalla de Austria fuera tan importante fue que no se trató solo de una pelea por una posición que era intrascendente: fue por el segundo puesto. Así que había un elemento extra para no renunciar a ello.

"La pelea es con Mercedes, y es Lewis, lo que quizás te ponga un poco más de presión encima", agregó Norris.

“He estado compitiendo con gente desde el primer día y siempre que tienes a alguien detrás de ti, sin importar quién sea, y es más rápido que tú, siempre sientes presión, siempre sientes que no cometes errores, y todo eso".

“Pero, por supuesto, en Austria estaba peleando por la tercera o segunda posición en ese momento, así que eso también ejerce una presión adicional".

“No creo que el hecho de que fuera Lewis lo cambiase todo, y es como: 'Dios mío, ¿qué tengo que hacer ahora?', pero hace una diferencia muy pequeña, porque sabes que es uno de los mejores pilotos del mundo y de la historia de la Fórmula 1".

“Así que ya sabes, él estaría pensando en cada oportunidad y en cómo superarme. Entonces, cualquier desliz que tenga me hace más vulnerable que si estuviera compitiendo contra otro en esa situación".

“Así que te obliga a ser aún más perfeccionista, a concentrarte aún más y cosas así. Lo cual pude hacer durante 20 vueltas hasta que pensé: 'solo estoy arruinando mi propia carrera. Tengo que dejarle pasar'".

“Así que sí, es más tranquilizador y me da una buena confianza de cara al futuro cuando vuelva a estar en esa posición de estar compitiendo contra Lewis, Max o quien sea, que me sienta cómodo de poder rendir bien".

“No voy a decir que no cometa errores bajo presión, porque estoy seguro de que lo haré. Pero puedo desempeñarme muy bien y no cometer ese error de forma fácil o rendirme fácilmente".

Lando Norris, McLaren, tercero, y Lewis Hamilton, Mercedes, segundo, se saludan luego de la carrera. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sin embargo, marcar la seguridad que tiene ahora de poder luchar con los pilotos de primer nivel de la F1 no es lo único que Norris ha conseguido este 2021.

Sus actuaciones traen una mayor confianza, que a su vez generan mejores actuaciones, en un bucle que es muy beneficioso para el joven piloto de McLaren.

Estuvo en el podio en Imola un fin de semana en el que una penalización por los límites de la pista le costó una salida desde la primera fila, además de un brillante e inesperado tercer puesto en Mónaco, antes de que ese esfuerzo en Austria le valiera otra tercera posición.

Siente que esta confianza creciente ha sido un factor en esa notable racha de 15 carreras en los puntos, que solo llegó a su fin cuando Valtteri Bottas lo lanzó contra Max Verstappen en la primera curva del Gran Premio de Hungría.

"Mi nivel de confianza, a través de muchos escenarios diferentes esta temporada, definitivamente ha aumentado y creo que ha sido muy bueno para mí", explica.

“Especialmente después del primer par de carreras, en cierto modo di un buen paso, porque lo hice bien en la clasificación, lo hice bien en las carreras, teníamos ritmo, como en Imola; y así sucesivamente, lo que me dio ese gran impulso de confianza".

“Luego están estas pequeñas cosas en el camino, que se suman. Y Austria fue una de ellas, que se sumó a esa confianza y me permitió pensar, 'está bien, ya sabes, puedo hacer esto y puedo hacer aquello'.

“Y puedo tener esa fe en mí mismo. Como siempre me preocupo, tengo miedo de no tener esa fe en una situación en la que nunca antes había estado".

“Entonces, cuando experimentas estas cosas diferentes, y te confirmas a ti mismo que eres capaz de hacer algo, puedo sumarlo a mis capacidades y que sume confianza".

“Y a través de la experiencia, por supuesto, siempre sigues aprendiendo más y más".

“Todo esto se está alineando esta temporada, aunque todavía hay algunas cosas en las que no tengo mucha confianza en mí mismo. Pero en comparación con la temporada pasada, en comparación con mi primera carrera en la Fórmula 1, es un nivel completamente diferente y me siento mucho mejor al respecto ”.

Lando Norris, McLaren, celebra su podio. Photo by: Alessio Morgese

Pero esa confianza no solo se traduce en las acciones en pista, sino que Norris crece como persona fuera de ella.

Con su podio en la Fórmula 1 coincidiendo con la pandemia, nunca había visto con sus propios ojos lo que él produce en la afición.

Todo eso cambió en el Gran Premio de Gran Bretaña cuando se permitió llenar la mayor parte de las gradas. Porque Silverstone ya no se trataba solo de Hamilton, sino de Norris y Russell (el último británico de la parrilla).

La asignación de grada de Norris se agotó, e incluso hubo una tribuna repleta de los miembros de su club personal de e-sports/streaming.

Y nuevamente, así como Hamilton ha sido una referencia en la pista, también Norris espera poder ayudar a usar a sus fans para un bien mayor, tal como lo ha hecho el siete veces campeón del mundo.

Cuando se le preguntó acerca de afrontar la realidad del gran apoyo que tuvo en el GP de Gran Bretaña, Norris dijo: “Es algo con lo que todavía estoy empezando a lidiar".

“Es algo en lo que todavía es sorprendente pensar. [...] Hace cinco, seis años, que quería estar en esta posición y ver las gradas con mis gorras puestas y mis camisetas y las banderas... Cosas así".

“Nunca piensas que vas a ser tú. Y sé que lo es, pero aún me estoy familiarizando con ello".

“Sigue siendo algo que Lewis hace muy bien, porque ha estado ahí durante tanto tiempo... ha usado a sus fans. No los usó de manera negativa, sino para hacer cambios y causar impacto".

“Es algo que he podido hacer con Quadrant [su sección de e-sports], sobre salud mental con algunas cosas que he hecho, además de torneos benéficos que he hecho en mis transmisiones. Así que he podido usar a mis fans para tener un impacto positivo sobre las cosas".

“Es algo que necesito saber cómo maximizar. Eso y cómo aprovechar al máximo la posición en la que estoy. Así que no solo como piloto en la pista he mejorado, sino que he crecido respecto a saber cómo comportarme lo mejor posible fuera de la Fórmula 1 incluso".

"Ojalá continúe creciendo [su base de fans] y haciéndose más grande, y veré qué puedo aprender de ella, y trataré de usarla para lograr un impacto aún mayor, como lo hace Lewis", concluyó Norris.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Andy Hone / Motorsport Images