Hamilton se divirtió "mucho" pese a no poder con Ocon en Japón

Hamilton pasó gran parte de la carrera del Gran Premio de Japón persiguiendo al francés de Alpine, y finalmente cruzó la bandera a cuadros a solo 0,641s de distancia, en sexta posición.

El siete veces campeón del mundo dijo antes de la carrera que su desventaja en rectas sería clave, mientras que las condiciones de lluvia también significaban que no habría DRS.

Pese a que finalmente perdió su batalla ante Esteban Ocon, el piloto británico de Mercedes aseguró que había disfrutado de la carrera, del duelo y del reto que suponían esas complicadas condiciones.

"Me divertí mucho", dijo cuando se le preguntó por la batalla contra el francés. "Hizo un gran trabajo manteniéndose por delante, obviamente era muy, muy rápido en las rectas".

"Yo lo intentaba todo, pero creo que fuimos los que más nos divertimos. No sé cómo lo han hecho los demás".

Hamilton, que terminó sexto, más atrás de lo deseado, aseguró que acabó satisfecho con su día: "No me siento frustrado, porque era como una carrera al sprint. Lo hice lo mejor que pude, y estoy muy contento de que al menos hayamos conseguido algunos puntos hoy. Hemos sido muy lentos en recta. Me intentaba acercar todo lo que podía".

"Probablemente lo pudisteis ver en la televisión, en cuanto llegábamos a las rectas, se alejaban. Ojalá hubiese sido una carrera más larga".

"Creo que fue una carrera impresionante. En eso consiste el automovilismo. Me lo he pasado en grande, ha sido tan duro, era tan difícil poder ver algo".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Respecto a las condiciones de la primera salida antes de sacar la bandera roja, comentó: "Parece que este año hay más spray con estos coches. Y creo que probablemente todos deberíamos haber empezado con neumáticos de lluvia extrema. Pero cuando dimos las vueltas a la parrilla, era para intermedios".

"Supongo que a partir de ahí empezó a llover un poco más. Pero creo que si hubiéramos empezado con los extremos, habríamos podido seguir adelante, y eso habría sido divertido. La visibilidad fue complicada, pero al mismo tiempo fue increíble".

Lewis Hamilton mantiene la esperanza de que Mercedes pueda dar un gran paso adelante en 2023 después de un curso más difícil de lo esperado con un W13 problemático.

"Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Pienso que nosotros, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a ni tan siquiera ser capaces de construir un buen coche".

"No tengo ninguna duda de que el año que viene tendremos un coche mejor. Si hemos podido solucionar o no todos los problemas que de este año, lo sabremos cuando lleguemos", finalizó Hamilton en Suzuka.

