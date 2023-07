Hamilton dice que su pole en Hungría "se siente como la primera vez"

El cambio a los coches con efecto suelo el año pasado comenzó un período de vacas flacas para Hamilton y Mercedes, ya que el siete veces campeón del mundo no gana una carrera desde 2021 y tuvo que esperar 33 grandes premios antes de volver a obtener una pole position.

Después de haber terminado la sesión de práctica del viernes asegurando que su coche se sentía "en su peor momento", Hamilton encabezó FP3 el sábado por la mañana antes de pasar a vencer a Max Verstappen por tres milésimas de segundo en su última vuelta de Q3 y sellar así su 104º pole en la Fórmula 1.

Hablando en el parque cerrado después de la clasificación, Hamilton admitió que "no esperaba" estar en la lucha por la pole y que no le quedó "nada" al final de la vuelta.

"Ha sido un año y medio de locos", comenzó Hamilton.

"He perdido la voz de tanto gritar en el coche. Es increíble, esa sensación. Me siento muy agradecido de estar aquí arriba porque el equipo ha trabajado muy duro".

"Hemos estado empujando tan duro durante este tiempo para finalmente conseguir una pole, se siente como la primera vez".

"Y muchísimas gracias al público. Todos los años tenemos un público increíble aquí en Budapest".

"No esperaba que hoy fuéramos a luchar por la pole. Así que, cuando entré en la última vuelta, lo di todo. No me quedó nada".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Hamilton agregó que el último año y medio ha sido "un reto para cada persona del equipo" y admite que los "tiempos difíciles" continuarán más allá de Hungría.

"Ha habido altibajos, es una gran montaña rusa", dijo.

"Pero ninguno de nosotros ha perdido la fe. Nos hemos unido todos. Nos centramos en intentar dirigir el coche en esa dirección".

"Hoy estábamos perdiendo tiempo en la curva cuatro y en la 11 en comparación con los demás, así que arriesgué y esperé a que me mantuviera en pista. Pero ha sido duro. Y va a seguir siendo difícil a partir de aquí".

"Pero creo que esto demuestra que vamos por el buen camino. Y podemos hacerlo si seguimos empujando".

A pesar de la pole, Hamilton se ha mantenido cauto sobre sus esperanzas de poner fin a su sequía de victorias el domingo: "Creo que mañana estudiaremos todo lo que podamos. Llevaremos nuestro mejor juego mañana como equipo. Va a ser difícil luchar contra estos dos tipos (Verstappen y el tercer clasificado, Lando Norris)".

"Lando ha estado haciendo un mega trabajo, ha sido genial ver a McLaren ahí arriba luchando y Max, siempre está ahí arriba, siempre está haciendo lo suyo".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 2 / 79 Foto de: Glenn Dunbar El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 3 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 4 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG, recibe el premio Pirelli Pole Position de manos de Zac, el presentador de Young Sky. 5 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 6 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 7 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 8 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 9 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 12 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 13 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 14 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 15 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a Parc Ferme tras la clasificación 16 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 17 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 19 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 21 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23 22 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 23 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 24 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 25 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 26 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 27 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale del garaje 28 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 29 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 31 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 32 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la clasificación 33 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 34 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 35 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 36 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 37 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 38 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 39 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 41 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 42 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 43 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 44 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 45 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 46 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 47 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, charla tras la clasificación 48 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 49 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 50 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 51 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 52 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, es entrevistado tras la clasificación 53 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 54 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 55 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, y el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 56 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 57 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 58 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo su llegada al Parc Ferme 59 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 60 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme tras la calificación 61 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 62 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 63 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 64 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los aficionados llenan una grada 65 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 66 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 67 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 68 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 69 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 70 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 71 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 72 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Nico Hulkenberg, Haas VF-23 73 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 74 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 75 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 76 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 77 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 78 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 79 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images