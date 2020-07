Hamilton: aunque no pareciera, estuvo apretado

Pole position, todas las vueltas liberadas menos una y una vuelta rápida final tras tener margen de sobra para montar neumáticos nuevos. El dominio de Lewis Hamilton este domingo en el GP de Hungría fue digno de aplauso. Nadie le pudo plantar batalla, ni siquiera un Valtteri Bottas que se saltó la salida, sujetó el embrague a tiempo de no adelantarse en el cajón y perdió varias posiciones antes de la curva 1.

"Lo creáis o no, estuve apretando ahí fuera, sobre todo para lograr la vuelta rápida al final. Pero quiero dar la enhorabuena a todo el mundo en la fábrica. Aún más al departamento de motor: esos tíos han hecho un trabajo fantástico par desarrollar y mejorar también este año. Sinceramente, fue una de mis carreras favoritas", aseguró el inglés tras bajarse de un Mercedes W11 que ha dejado claro que este 2020 también parece ser suyo.

"Cuando estaba solo fue un tipo diferente de reto y tuvimos un gran ritmo, pero, como dije, no podía haberlo hecho sin estos tíos grandes que están trabajando, hicieron grandes paradas en boxes y una gran estrategia. Justo al final, dado que estuve gestionando los medios durante mucho tiempo, era el momento adecuado para montar neumático nuevo y darlo todo".

Hamilton reconoce que los diferentes problemas que tuvo en el GP de Austria de F1 2020, cita inaugural de la temporada, donde fue sancionado en dos ocasiones, le han obligado a resetear estas semanas.

"Creo que la primera carrera tuvo demasiados reveses diferentes para los que, quizás, no estaba preparado. Pero volví a centrarme entre las carreras y en las dos últimas han sido fantásticas. Creo que este fin de semana estuve en el punto correcto, así que hay que seguir así", apunta.

Creo que este año hemos dado con la clave y hemos solucionado todas las áreas en las que teníamos que mejorar en los últimos años. Las solventamos en este coche y se pilota genial, el equilibrio es perfecto. Mi trabajo es controlar el ritmo, lo cual hice, pero intentamos mejorar la manera de gestionar las ruedas".

"Eso es algo en lo que siempre estamos trabajando y sigo estudiando y puliendo esa herramienta, para así poder crear una diferencia suficiente para poder intentar esa vuelta al final. Este equipo sigue impresionándome y estoy agradecido de poder rendir así en semanas como esta".

Y la próxima cita, dentro de dos semanas, será el GP de Gran Bretaña en Silverstone, seguido una semana después por el llamado GP del 70º aniversario, en el mismo trazado inglés.

"Me encanta Silverstone. Tengo que decir que esta situación es algo que realmente me está molestando un poco, incluso aquí, en el exterior de la curva 5 hasta la curva 7, generalmente ves cantidades enormes de fans y cuando llegas a la última curva aquí ves todas las banderas ondeando. Sienta genial estar ahí, pero realmente echo de menos la energía que ofrecen y en Silverstone será igual", aseguró.

"No me quedan muchos años y va a ser un año en el que echaré de menos a todos los fans, pero quiero que se mantengan a salvo y estamos en un período de tiempo en el que estar seguro significa todo, así que espero poder rendir bien para ellos, ya que sé que estarán observando. No sé si los números de telespectadores han aumentado este año, pero les daré a los aficionados lo que quieren ver".

Las fotos del GP de Hungría de Fórmula 1 2020

Pasa las fotos y haz click para verlas en grande: