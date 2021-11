Horner ironiza con el alerón fuera de regla de Lewis Hamilton

La carrera sprint del Gran Premio de Brasil era una gran oportunidad para Max Verstappen para dar un golpe de efecto al mundial, sin embargo, una mala salida hizo que no pudiera pasar a Valtteri Bottas. El neerlandés se tuvo que conformar con la segunda posición después de adelantar a Carlos Sainz, aunque suma dos puntos más y saldrá en dicho lugar en la carrera del domingo.

Su jefe, Christian Horner habló sobre lo ocurrido en la carrera sprint del sábado en Interlagos, y se mostró preocupado por el rendimiento de los Mercedes. "Hace tiempo que no vemos a Mercedes tan fuerte, creo que desde Turquía, aunque en México lo hicieron bien con las largas rectas".

No obstante, en Red Bull sabían del potencial de los monoplazas alemanes: "Son unos 14 km/h más veloces al final de la recta, pero no es algo que nos sorprenda. No estamos sorprendidos por el ritmo de Mercedes después de lo de ayer. Puedes ver que, sobre todo, Hamilton era muy rápido en las rectas".

Horner explicó los problemas de Verstappen en la salida, momento en el que perdió una posición en con el Ferrari de Sainz: "Nosotros perdimos en la salida, y ellos [Mercedes] arriesgaron con el neumático blando. Tuvimos un problema en la sincronización de la marcha, aunque logramos dos puntos al fin y al cabo. Mañana será otra carrera en la que la temperatura será más alta".

Sin embargo, lo que más revuelo ha formado a lo largo del fin de semana ha sido el alerón trasero de Lewis Hamilton. El piloto británico fue descalificado tras marcar el mejor tiempo en la sesión clasificatoria del viernes por irregularidades en el DRS, y Horner comentó: "Es algo que permite que su coche llegue a esas velocidades. La física no lo debería permitir, estamos tratando de comprender qué es y, a partir de eso, ver qué hacemos

"Lo pudimos comprobar ayer, especialmente por el tamaño del alerón trasero que tienen en su coche. Es algo en lo que tenemos que prestar atención para mejorar nuestro rendimiento", afirmó.

A pesar de que Hamilton fue sancionado, Horner cree que el Mercedes rendía mejor que el resto de los coches: "Como ya he dicho, es algo que recae sobre la FIA. Las reglas son claras y exigentes, así que vamos a estar atentos porque lo de Lewis estaba en otra liga. Creo que era 27 km/h más rápido que Norris cuando lo pasó".

"Eso es otro nivel, pero, ya sabés, fue un gran pilotaje por su parte. Creo que lo dije antes de la carrera, este es un sitio en el que puedes adelantar", ironizó con la velocidad punta del heptacampeón.

El jefe del equipo de las bebidas energéticas lleva en el cargo desde la creación de la escudería en 2005, y conoce a la perfección la categoría: "Esto es Fórmula 1. Nuestro alerón trasero se tuvo que cambiar después de una investigación, en este deporte hay muchos ingenieros muy inteligentes, es de lo que trata el negocio".

"Creo que sabemos de forma clara de qué se trata lo del alerón de Hamilton, pero es algo para que lo discutan los ingenieros", explicó.

El británico terminó diciendo que, aunque Max Verstappen logró sumar dos puntos más, Hamilton será un peligro el domingo: "Lewis tenía ritmo para ganar hoy, y puede ganar mañana. Será muy difícil defendernos contra él si sigue con esa velocidad. Debemos trabajar e ir hacia delante, aunque solo controlamos lo que hacemos nosotros. Salimos en la primera línea, y esos dos puntos de Max pueden ser claves".

Galería: así fue la carrera al sprint del GP de Brasil 2021 para el equipo Red Bull

Valtteri Bottas, Mercedes W12, adelanta a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B en la salida 1 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto del campo en la salida 3 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto del campo en la salida 4 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 5 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, en la parrilla 7 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 8 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 9 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto del grupo en la primera vuelta 10 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El polvo vuela mientras Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 17 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 18 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 19 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 20 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 21 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 23 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 24 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Red Bull abandonan la parrilla 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, en la parrilla 27 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mecánicos en la parrilla con el coche de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mecánicos en la parrilla con los coches de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Valtteri Bottas, Mercedes W12 29 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, en la parrilla 31 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 32 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 33 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 35 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 36 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 37 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y Charles Leclerc, Ferrari SF21 39 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 40 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Cascos para Max Verstappen, Red Bull Racing 41 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del campo en la salida 43 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del grupo en la primera vuelta 44 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 45 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 46 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y el resto del grupo en la primera vuelta 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto de la parrilla de salida 48 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto del grupo en la primera vuelta 49 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, y el resto del campo en la salida 50 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images