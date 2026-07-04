El exjefe de Red Bull en la Fórmula 1, Christian Horner, tiene previsto asistir al Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone, su primera carrera desde que dejó la escudería el pasado julio, al tiempo que anuncia su primer libro.

El GP de Gran Bretaña del año pasado fue la última carrera de la larga etapa de Horner con Red Bull, ya que fue apartado de su cargo antes del Gran Premio de Bélgica mientras la escudería atravesaba problemas de rendimiento y se veía envuelta en una creciente lucha de poder.

Desde entonces, Horner se ha tomado un año fuera del automovilismo, tras haber mantenido conversaciones con numerosos equipos actuales y potenciales de F1 sobre un puesto. Aunque el hombre de 52 años ya es libre de firmar con un equipo rival y regresar a la serie, aún no ha encontrado el encaje adecuado con un equipo en el que pudiera ser quien moviera los hilos.

Pero ahora está previsto que Horner regrese al paddock de la F1 durante el fin de semana de Silverstone como invitado. Horner ha mantenido buenos vínculos con el jefe de la F1, Stefano Domenicali, tras reunirse con el italiano en la ronda de MotoGP de Jerez en abril, mientras que también visitó al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en la sede de la FIA en París a principios de este año.

Horner lanzará sus memorias Drive en octubre

El regreso de Horner al paddock llega después de que haya anunciado la publicación de sus primeras memorias, tituladas Drive, que serán publicadas en octubre por Transworld Publishing.

El libro se publicará el 22 de octubre, con una versión en audiolibro narrada por Horner.

El texto que acompañaba el anuncio decía que las memorias serían "vívidas, sinceras e intransigentes" y será donde Horner compartirá su versión de más de dos décadas en la punta de la parrilla de la F1, incluidas dos etapas dominantes con Red Bull, que dieron ocho títulos de pilotos con Sebastian Vettel y Max Verstappen, así como seis coronas de constructores.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Team Principal Christian Horner Photo by: Clive Mason/Getty Images

"Expone las increíbles presiones de ese papel, las exigencias psicológicas afrontadas durante cada carrera y la toma de decisiones instintiva necesaria para ganar (y volver a ganar) en un deporte de máximo riesgo con márgenes finísimos", decía el comunicado.

"Vívidas, sinceras e intransigentes, Horner captura el intenso drama y el alto coste personal de llevar a un equipo hasta los límites mismos del rendimiento. Habla de las sorpresivas derrotas, rivalidades y desafíos privados a los que se enfrentó, así como de las colaboraciones que sustentaron su éxito."

Hablando en el European Motor Show de Dublín en febrero, Horner dio su indicación más clara hasta ahora de que planea regresar a la F1 si las circunstancias son las adecuadas. "Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1", fue citado por PA.

"No terminó de la manera en que me habría gustado que terminara. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo voy a volver por algo que pueda ganar. No quiero regresar al paddock a menos que tenga algo que hacer.

"Echo de menos el deporte, echo de menos a la gente, echo de menos al equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran trayectoria, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con algunos pilotos, ingenieros y socios increíbles."

Añadió: "No necesito volver. Podría detener mi carrera ahora. Así que solo volvería por la oportunidad adecuada de trabajar con grandes personas, y de trabajar en un entorno donde la gente quiera ganar y comparta ese deseo.

"Querría ser socio, en lugar de simplemente un empleado contratado, pero veremos cómo se desarrolla. No tengo prisa. No necesito hacer nada."