Leclerc: "Voy a elegir mejor mis peleas"

Leclerc inicialmente golpeó a Sergio Pérez en un incidente que lo dejó a él y a Max Verstappen fuera de la carrera, aunque el piloto de Racing Point pudo continuar y finalmente conseguir una sensacional victoria.

Leclerc ha estado involucrado en varios otros incidentes en inicios de carreras este año, incluyendo uno con su compañero de equipo Sebastian Vettel en el GP de Estiria, y otro con el compañero de equipo de Pérez, Lance Stroll, en Sochi.

El monegasco acepta el castigo por el incidente del fin de semana pasado, pero señaló que sus ataques en las primeras vueltas han sido a menudo fructíferos este año.

"Creo que no le di muchas opciones a los comisarios básicamente", dijo. "Porque al no terminar la carrera, bueno, creo que tenía que recibir una penalización de alguna manera. Y lo único que les fue posible fue penalizarme para la siguiente carrera".

"Así son las cosas. Y es así, creo que he ganado mucho en algunas de las carreras en la primera vuelta, lo que me ayudó a ganar muchos puntos este año. Y sucede que a veces no sale a mi manera, como fue el fin de semana pasado. Y no fue así en Austria a principios de año".

"Pero al final, también he ganado muchos puntos con eso. Y trataré de elegir mejor las peleas, porque obviamente adelantar a Max no nos iba a llevar a ninguna parte, porque Max era de todos modos más rápido que nosotros. Pero de todas formas, es el pasado, aprenderé. Y eso es todo".

Verstappen dijo que no quería hablar con Leclerc sobre el incidente del fin de semana pasado.

"No me interesa en absoluto", dijo el piloto de Red Bull. "Sólo quiero hacer la carrera aquí y luego irme a casa. Es lo que es".

"Así que no tiene sentido tratar de tener una especie de pelea y seguir adelante, hablando entre nosotros. No importa. Los dos abandonamos y es lo que es".

Verstappen admitió que no se dio cuenta de que había una trampa de grava detrás de la escapatoria cuando salió de pista al intentar evitar el monoplaza de Pérez.

"No vi la grava, pero no pude hacer nada más, porque si hubiera intentado frenar más y esperar a que Checo dejara de girar, básicamente probablemente me hubiera golpeado Charles, porque su rueda estaba colgando".

"Así que no había ningún lugar a donde ir, y fue muy desafortunado que había un poco de grava, y es por eso que sólo vas hacia la pared".