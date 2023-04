Leclerc encuentra sensaciones "ligeramente mejores" en Ferrari

Cargar reproductor de audio

Ferrari ha concluido la primera jornada en pista del Gran Premio de Australia con el segundo puesto obtenido por Charles Leclerc en la segunda sesión de entrenamientos libres.

Antes de que llegara la lluvia, el monegasco firmó el segundo mejor tiempo de la sesión, a cuatro décimas del tiempo de referencia marcado por Fernando Alonso en el Aston Martin. Ambos utilizaron el compuesto medio para marcar sus registros, por tanto con los mismos neumáticos.

De todos modos, los tiempos contaron poco. La clasificación e incluso el ritmo de carrera no se pusieron a prueba debido a la llegada de la lluvia en la FP2. Sin embargo, Leclerc parece haberse sentido mejor que en las dos primeras salidas de la temporada.

"Hemos trabajado un poco más en la puesta a punto y siento que las sensaciones son ligeramente mejores que en las dos primeras carreras de la temporada. Eso es positivo", dijo Leclerc al final de la segunda sesión de entrenamientos libres en Melbourne.

"Puede que hayamos tenido los mejores entrenamientos libres de la temporada, lo que probablemente no signifique tanto, pero al menos hemos terminado el viernes de la manera correcta. Ahora tenemos que trabajar para dar dos pasos más en la dirección correcta de cara a mañana. Esperemos estar más cerca de los Red Bull en la clasificación y, lo que es más importante, después de mañana...".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En este inicio de temporada, Ferrari ha sido mejor en una sola vuelta que en ritmo de carrera. El propio Leclerc admitió que es probable que la situación durante el resto del fin de semana sea similar a la que vimos en Sakhir y Yeda.

La lluvia, sin embargo, ha arruinado los planes de los equipos -incluido Ferrari-, por lo que muchos llegarán a la carrera menos preparados de lo que hubieran deseado. Es casi seguro que Ferrari dedicará al menos parte de los entrenamientos libres 3 a tandas largas para obtener más datos de cara a la carrera del domingo.

"En clasificación creo que estaremos cerca de los mejores. En la carrera no lo sabemos, porque la llegada de la lluvia nos ha hecho rodar con neumáticos de lluvia. Así que llegaremos a la carrera un poco a ciegas. Quizá aprovechemos la FP3 para hacer algunas tandas largas más y obtener más respuestas de ellas".

El Ferrari le ha dado buenas sensaciones hoy al piloto de 25 años de Montecarlo, pero en su opinión el equipo podrá mejorar aún más el SF-23 con algunos cambios más tarde por la noche.

"Creo que haciendo algunos cambios que no hemos hecho hoy podremos encontrar más rendimiento. Sin embargo, no debemos olvidar que en las dos últimas carreras hemos tenido muchos problemas. Por supuesto que no encontraremos todo el ritmo que necesitamos, pero creo que será otro paso en la dirección correcta", concluyó Leclerc.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!