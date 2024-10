Leclerc terminó molesto en México: "Sainz va rápido y yo voy despacio"

Hace sólo unas semanas, un Ferrari cuarto en la clasificación a tres décimas de la pole habría animado a Charles Leclerc. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. El SF-24 se ha convertido en uno de los coches de referencia en el último par de fines de semana y un resultado así sólo puede decepcionar.

El piloto monegasco solo se aseguró un lugar en la segunda fila de la parrilla en la clasificación del Gran Premio de México, donde Carlos Sainz fue el auténtico protagonista. El español le dio la pole a Ferrari, mientras que Leclerc confirmó las dificultades que arrastraba desde ayer al terminar cuarto, a tres décimas de la cabeza.

Al término de la sesión clasificatoria, el de Montecarlo no buscó excusas. Recordó lo poco que había rodado ayer, pero también que no había hecho un buen trabajo para estar mejor preparado para la sesión trascendental de hoy.

"Carlos va rápido y yo voy lento", dijo Leclerc a los micrófonos de Sky Sports F1 una vez terminada la clasificación del GP de México. "Es algo mío más que lo rápido que ha ido Carlos, porque yo voy lento y no estoy haciendo un buen trabajo".

Leclerc, que a menudo intenta ver el lado positivo de las cosas, recordó cómo el SF-24 -incluso este fin de semana- estaba orientado más a la carrera. No en vano, el suyo fue el mejor ritmo de carrera visto durante la segunda sesión de entrenamientos libres de ayer.

"Me salté los primeros entrenamientos libres y en los segundos terminamos retrasados y no me siento cómodo en el coche. Lo bueno es que ayer fui el más rápido en ritmo de carrera. Y el coche está más optimizado en el ritmo de carrera que en la vuelta de clasificación, pero eso no justifica las tres décimas que he perdido hoy. No puedo estar contento con lo de hoy".

El resultado de hoy es decepcionante para Leclerc, pero no excluye nada en cuanto al resultado de una carrera que podría ver a Ferrari reabrir las apuestas por el título deconstructores.

"El fin de semana no está perdido, pero en el lado positivo no quiero pensar. He hecho un mal trabajo y estoy enfadado. Mañana veremos. Todavía se puede ganar, pero desde el cuarto puesto es sin duda más difícil que desde el primero", concluyó el flamante ganador del Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana.