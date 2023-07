Norris no entiende la decisión estratégica de McLaren en Silverstone Lando Norris "no sabe por qué" McLaren le puso neumáticos duros para la parte final del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 después que pidiera por los blandos, pero dijo que "no le importa" después de terminar segundo.

Por: Megan White El británico consiguió el mejor resultado de su historia en su carrera de casa e incluso se dio el gusto de liderar las primeras vueltas en Silverstone antes de terminar segundo por detrás de Max Verstappen, de Red Bull. Norris entró en boxes durante la salida del coche de seguridad provocada por detención en plena pista del Haas de Kevin Magnussen y montó los neumáticos duros de Pirelli, mientras que Verstappen y Hamilton, que lo seguía en el orden, montaron los blandos. Esto significó que Norris tuvo que trabajar más duro para encontrar temperatura en sus neumáticos para un duelo rueda a rueda entre los dos pilotos británicos durante las dos primeras vueltas tras el regreso de la bandera verde. Norris fue capaz de contener a Hamilton y luego se alejó del piloto de Mercedes para terminar segundo, logrando su primer podio desde el GP de Emilia Romagna del año pasado. Preguntado por cómo fue la carrera, Norris dijo: "Sí, una locura. Sólo quiero dar las gracias a todo el equipo. Han hecho un trabajo increíble". "Nada de esto sería posible sin el duro trabajo que han realizado, así que es increíble. Ha sido una locura aguantar la lucha". "Me pusieron neumáticos duros. No sé por qué -todavía son principiantes en algunas cosas- pero sí, fue una lucha increíble con Lewis para aguantarlo". "Cometí algunos errores de más, quizás, pero hice lo que pude. Llevé la lucha a Max el mayor tiempo posible". "Es una carrera larga y solitaria cuando estás justo en el medio. Pero es increíble". También lee: Verstappen gana en Silverstone y Checo Pérez queda fuera del top 5 Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Hablando de su estrategia de neumáticos, Norris dijo que sentía que los blandos "tenían un poco más de sentido", pero que estaba "todo bien" dado su segundo puesto. También dijo que sentía que su compañero de equipo, Oscar Piastri, merecía terminar tercero después del increíble trabajo que hizo durante todo el fin de semana. "Sí, creo que querían probarme un poco más, supongo. Eso es lo que dijo Zak (Brown, CEO de McLaren) de todos modos, probablemente Zak tomó las decisiones al respecto", dijo en broma. "Quería los blandos. Creo que tenía más sentido, especialmente con la salida del coche de seguridad, pero no me importa. Soy segundo, así que todo bien". "Es bastante increíble. Durante toda la vuelta he intentado saludar a todo el mundo, así que muchas gracias a todos los aficionados británicos que nos han apoyado, y también a McLaren". "Honestamente, deberíamos haber tenido un 2-3. Oscar ha hecho un trabajo increíble todo el fin de semana y hoy debería haber sido tercero sin el coche de seguridad". "Es una pena, se lo merecía. Pero sí, los aficionados han estado increíbles. 