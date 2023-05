Nueva York tiene un circuito "perfecto" para la F1

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com en un evento de IWC Schaffhausen previo al Gran Premio de Miami, que contó con la presencia del siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton y las estrellas de cine de Hollywood James Marsden y Simu Liu, Coulthard dijo que el circuito urbano de Weehawken, Nueva Jersey, podría completar la lista de carreras de F1 en Estados Unidos.

Coulthard condujo partes del trazado Port Imperial de 3,2 millas diseñado por Hermann Tilke, que utiliza calles con vistas al río Hudson, en un coche de exhibición Red Bull RB7 en 2012. El evento, bajo el lema "Grand Prix of America", se incluyó en el calendario de F1 de 2013 hasta que una disputa contractual puso fin al proyecto.

Según él, la espectacular ubicación sería el "lugar perfecto" para que la siguiente cita de la F1 en Estados Unidos, ya que el cambio de elevación de la pista de 150 pies habría sido uno de los más grandes del calendario.

"Intentamos hacer una carrera en Nueva York hace varios años en Weehawken", dijo Coulthard. "Recuerdo que conduje uno de los coches de exhibición de Red Bull. Conduje parte de la sección de la pista en el coche de F1 y fue increíble".

"Enfrente de Manhattan, había una sección que hacía que Eau Rouge en Spa pareciera cosa de niños. Si alguna vez fueran capaces de reavivar ese plan allí mismo, creo que sería el lugar perfecto".

Christian Epp, Director Circuit of Americas Tilke GmbH with David Coulthard

Coulthard cree que sigue habiendo espacio para un evento más en Estados Unidos, incluso con Las Vegas uniéndose a Austin y Miami en el calendario en 2023.

"Creo que podemos llegar a cuatro carreras aquí en el futuro, si tenemos en cuenta la masa de tierra", añadió.

"Todas tendrán su propio sabor, tienen que tenerlo. En Estados Unidos, los estados son muy diferentes, así que cada carrera tiene que reflejarlo".

"Austin es a lo que estamos acostumbrados, un circuito de verdad, así que nos presentamos y salimos a correr. Miami es un circuito un poco híbrido, y Las Vegas es un patio de recreo para adultos. Al estar en una ciudad, en lugar de en un circuito convencional, el evento se apoderará de todos. Y al ser una carrera de sábado por la noche, habrá una gran expectación".

The proposed layout of the 2013 F1 Grand Prix of America

Photo by: Andre Vor / Sutton Images