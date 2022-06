Cómo Ocon ayudó a Alonso para no ser adelantado por Bottas

Cargar reproductor de audio

Tras salir desde la primera fila, Alonso rodaba séptimo cuando empezó a tener problemas con el motor y su velocidad se vio comprometida en las rectas en las últimas etapas, lo que le hizo vulnerable a Bottas, que venía detrás.

Ocon, que estaba delante de Alonso, permitió que el español lo alcanzara para darle DRS y ayudarlo a mantenerse alejado del piloto de Alfa Romeo.

El plan funcionó y Alonso cruzó la línea de meta en séptimo lugar, aunque el dos veces campeón mundial de F1 fue penalizado posteriormente con cinco segundos por cambiar de línea delante de Bottas en la última vuelta, lo que le hizo caer a la novena posición.

Ocon se mostró satisfecho con su sexto puesto y señaló que el coche se sintió mejor el domingo que a principios del fin de semana.

"Creo que por nuestra parte podemos estar satisfechos con el día de hoy", dijo. "Creo que el coche se sintió un poco más vivo que en los dos últimos días".

"Todavía nos queda mucho por entender sobre el porqué de esto. Pero creo que hemos maximizado el potencial en general, porque los coches de delante eran demasiado rápidos. Y los coches de detrás eran un poco más rápidos que nosotros, para ser justos".

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Valtteri al final estaba presionando mucho a Fernando. Y tratamos de jugar el juego del equipo para que le diera el DRS a Fernando. Y lo hicimos bien, lo ejecutamos perfectamente".

"Fernando tenía un pequeño problema con el motor. Así que estaba perdiendo un poco de potencia. Así que me eché para atrás a propósito para intentar ayudarlo a conseguir el rebufo para poder defenderse de Valtteri.

"Así que hicimos un muy buen trabajo de equipo, todos juntos, y conseguimos aguantar justo, porque por el retrovisor, estaba mirando la carrera, ¡estaba un poco apretado!"

"Es un gran impulso para nosotros en el campeonato de constructores. Y sí, que McLaren no puntúe obviamente nos ayuda a remontar".

En un momento dado, Alonso sugirió que era más rápido que Ocon y que debería dejarse pasar, pero el equipo se aseguró de que el orden no cambiara.

"Bueno, yo confiaba obviamente en él y en el equipo para que eso no sucediera", dijo Ocon. "Ya lo hicimos en el pasado, en Brasil el año pasado. Y no iba a pasarlo. Pero si eso significa que podía defenderse a Valtteri, y no ser adelantado, entonces siempre podemos volver a cambiar (posiciones) después".