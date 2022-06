Villeneuve cuestiona el nivel de Leclerc: "¿Es como Verstappen?"

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen dominó el fin de semana del Gran Premio de Canadá, una actuación que dejó satisfecho al campeón de la Fórmula 1, Jacques Villeneuve, quien destacó el trabajo del neerlandés y señaló “Este fue el típico Max Verstapppen” en sus declaraciones al podcast F1 Nation.

"Siempre está al 100%. Nunca pasa nada aburrido. Su estado de desempeño es siempre óptimo y no tiene un solo fin de semana en el que tenga menos ritmo. Tampoco comete errores. Por eso es un piloto difícil de batir", agregó el canadiense.

Sin embargo, el ex piloto de Fórmula 1 esperaba más del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que salió decimonoveno y terminó quinto luego de una remontada que no le alcanzó para meterse a los cuatro primeros, con una actuación que no dejó satisfecho al canadiense.

“Cuando estás en un Ferrari sólo tienes que tener un Red Bull delante. Antes de la carrera, recibieron una penalización en la parrilla de salida y en su mente el cuarto puesto era el máximo, incluso con Pérez aún en carrera. No lo han conseguido. Consiguieron puntos, pero no fue suficiente", continuó el canadiense, que aún no está convencido de las cualidades de Leclerc.

"Es súper rápido, pero de momento sigue cometiendo errores que no deberían ocurrir. Tomemos el ejemplo de Imola. Eso no ayuda. Sabemos que es rápido y agresivo. Pero, ¿es un campeón del mundo? ¿Es como Max? ¿Cómo maneja la presión? Eso es algo que tenemos que averiguar".

Ferrari espera contraatacar

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En Ferrari están impresionados con el rendimiento del monegasco, pero admiten que su error en Italia no fue muy útil. "Estamos impresionados no sólo por su velocidad en una vuelta, sino por todo lo que hace. Su carrera ha sido excelente esta temporada. El error en Imola no fue bueno, él lo sabe y no volverá a suceder", dijo Jock Clear, ingeniero de rendimiento senior de Ferrari.

"Demuestra lo mucho que está empujando y que quiere seguir el ritmo de Verstappen. Silverstone será la próxima oportunidad para conseguir la pole y ganar la carrera. Eso es lo bonito: viaja a cada carrera sabiendo que puede ir a por la pole y ganar el GP. Eso aumenta enormemente su confianza y su moral".

Con la victoria de Verstappen y la quinta posición del monegasco, el vigente campeón se sitúa con 49 puntos sobre Leclerc. Son casi dos victorias. Por supuesto, Clear espera que Ferrari pueda volver y tener la oportunidad de ser contendiente este mismo año.

"No le deseamos mala suerte a Max ni que ganemos basándonos en los abandonos. Pero la fiabilidad va a jugar un papel importante más adelante en la temporada, es lo mismo para todos. Para nosotros, es importante afrontar cada carrera lo mejor posible, mantener la presión sobre Max y que Charles siga conduciendo así", concluye el empleado de Ferrari.