Ocon responde al enojo de Gasly en el GP de Japón de F1

En los últimos compases de la carrera del domingo en Suzuka y cuando ambos eran noveno y décimo, se le pidió a Gasly que dejara pasar a Ocon para devolverle el favor que su compañero le había hecho al principio de la carrera.

Al principio se negó a hacerlo y sólo dejó pasar a Ocon en la última curva de la última vuelta tras los repetidos pedidos de su ingeniero de carrera.

Gasly reaccionó con furia porque creía que era el coche más rápido del día para el equipo y que siempre iba a estar por delante gracias a su estrategia más rápida.

Su malentendido se debió también a la falta de comunicación antes de la carrera.

Pero el director interino del equipo, Bruno Famin, dijo que el cambio era lo correcto porque a Gasly sólo se le permitió adelantar a Ocon para ver si podía adelantar al Aston Martin de Fernando Alonso, y las posiciones se intercambiaron cuando quedó claro que eso no iba a suceder.

Desde la posición de Ocon nunca hubo confusión, porque consideraba que la política de Alpine al respecto había sido coherente.

"Llevo cuatro años en este equipo y la norma siempre ha sido ésta, con Daniel (Ricciardo), con Fernando", respondió cuando Motorsport.com le preguntó si siempre tuvo claro que iba a recuperar la posición.

"Si un piloto intercambia la posición, y en este caso le di la posición a Pierre, él necesita conseguir la posición de delante, que era Fernando, para poder mantener esa posición".

Pierre Gasly, Alpine A523 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Si no, simplemente le devuelves la plaza a tu compañero de equipo. Eso es lo que hemos hecho siempre. Si estoy en el otro lado, obviamente haré lo mismo".

Ocon consideró que el argumento de Gasly de que él era el coche más rápido y por lo tanto debería haber merecido mantener la posición, no importaba en esta situación.

"No es realmente relevante", explicó. "Puedes ser tan rápido como quieras. Si no haces el movimiento, nunca sabes quién va a estar delante. Y antes de eso, yo estaba delante".

"Obviamente, lo discutiremos para ver qué podríamos haber hecho mejor, con más claridad como equipo".

"Pero si miras a Brasil 2021, fue lo mismo con Fernando, si miras a Sochi (2020), lo mismo con Daniel".

"Siempre ha sido un orden de equipo que he conocido, y no me sorprendió que este fuera el caso".

Ocon añadió que estaba gratamente sorprendido de sumar puntos después de verse involucrado en un incidente en la curva uno con Valtteri Bottas y Alex Albon, lo que provocó una parada en boxes temprana debido a un pinchazo.

"Sí, definitivamente, pensé que se había acabado la carrera desde la primera vuelta cuando pinché", dijo.

"Vi a muchos coches como en un sándwich, y no había mucho que alguien pudiera haber hecho (de otra manera). Es un incidente desafortunado".

"El coche de seguridad ayudó a las cosas, fui a pits y poco a poco con un neumático duro a una sola parada conseguimos hacer una carrera muy decente y optimizar nuestros resultados".

"Acabamos con los dos coches en los puntos, lo que es una buena recompensa después de una semana complicada en la que no tuvimos el ritmo que esperábamos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!