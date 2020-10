Pérez: soy consciente de que no me quedan muchos años

La relación Sergio Pérez y Racing Point tiene seis carreras aún por delante antes de que el mexicano tenga que dejar su asiento a Sebastian Vettel para 2021, y aunque por ahora ha peleado por estar dentro del podio en las dos últimas carreras él reconoció que no es cómodo el momento por el que está pasando.

“Es algo realmente extraño. Es como estar con una esposa de la que sabes te vas a divorciar en dos meses”, dijo el mexicano a la cadena británica Channel 4.

Pérez y Racing Point tenían firmado un acuerdo por tres años que inició este 2020, pero la escudería decidió tomar otro camino y romper el acuerdo para traer a Sebastian Vettel. El alemán dejara Ferrari al ser reemplazado por Carlos Sainz.

Pero a pesar de ello, él no quiere cerrar su capítulo con una mala nota, por ello espera ayudar a conseguir el tercer lugar del campeonato de constructores al finalizar la campaña. Actualmente Racing Point está por detrás de Mercedes y Red Bull, pero por delante de McLaren, Renault y Ferrari.

"Este equipo ha sido increíble para mí. Hemos estado juntos durante siete años, tengo muchos amigos, así que solo quiero terminar mi carrera en lo más alto con ellos y asegurarme de que cuando nos acordemos de nuestro tiempo juntos lo hagamos con mucho orgullo”.

Pérez también se enfila a su mejor temporada dentro de la máxima categoría. A pesar de que se perdió las dos carreras en Silverstone ya supera a su compañero Lance Stroll y se sitúa en quinto de la tabla de pilotos. El canadiense estuvo ausente en Nurburgring por un problema estomacal.

Decisión en un mes

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Los caminos para la continuidad de Sergio Pérez en la Fórmula 1 son pocos, y a excepción de la posibilidad de tomar el asiento de Alexander Albon en Red Bull, las demás opciones lucen como un retroceso para él.

¿Otra opción para Pérez?: Pérez se aleja de Haas y se acerca a Williams

El mexicano reconoció que la situación en que se encuentra no es sencilla, pero está tocando todas las puertas posibles.

Su prioridad es encontrar un asiento que sea competitivo para explotar los años que aún le quedan para estar en la Fórmula 1.

“He estado aquí muchos años y siempre he luchado por tener un buen coche. Finalmente tengo un monoplaza competitivo, así que es difícil pensar en ir a la parte trasera de la parrilla”.

“Soy consciente de que no me quedan muchos años por delante, estoy en un punto diferente de mi carrera, no me veo corriendo atrás para ser honesto".

“Ha habido algunas conversaciones con los equipos que no tienen alineaciones confirmadas para el próximo año, y ha habido algunos avances aquí y allá, pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada".

Pérez espera que durante el transcurso de octubre pueda dar a conocer su destino para 2021, ya sea en la Fórmula 1 o en otro lado. “Supongo que en el próximo mes tomaré una decisión si es aquí o en otro lugar"