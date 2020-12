Pérez: estoy seguro que esta no será mi última carrera

Previo al arranque del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2020, Sergio Pérez ofreció una entrevista a la cadena FOX Sports Latinoamérica en donde dejó claro que él considera que la carrera de este domingo no sería la última para él dentro de la Fórmula 1.

El piloto mexicano se encuentra hasta ahora sin un asiento para la temporada 2021, y está a la espera de la decisión de Red Bull sobre el futuro del tailandés Alex Albon. Si la casa austriaca decide que su actual piloto no continúa aún resta saber si se decantarán por el aún competidor de Racing Point o por el alemán Nico Hulkenberg.

“Estoy seguro de que esta no será mi última carrera”, dijo Pérez en la entrevista transmitida antes del arranque de la última fecha de la temporada en la que destacó que se encuentra en su mejor momento: “como piloto, de los 30 a los 35 años es tu máximo pico”.

Checo ha dicho que, en caso de no concretar el asiento de Red Bull tomaría un sabático a la espera de sellar una oportunidad en 2022.

Sin embargo, en su mente aún guarda esperanzas de que Red Bull se decidirá por él. En su opinión, si toma ese asiento podrá demostrar su potencial al contar con un monoplaza competitivo porque, como ya lo demostró George Russell en el GP de Sakhir al manejar el Mercedes de Lewis Hamilton, el coche hace una diferencia.

“Lo vimos en Sakhir, con un piloto que estaba peleando en la Q2, lo subes a un Mercedes y casi te gana la carrera. Eso demostró la importancia del auto”.

A partir del lunes el mexicano ya no será parte de Racing Point y tendrá en duda su futuro deportivo, una sensación que no vivía desde 2013 cuando McLaren decidió no renovarle su acuerdo.

“Todo cambiará a partir del lunes. Despertar y no saber lo que viene es difícil, pero es parte de la vida y de la F1. Lo que venga le echaré muchas ganas”.

Video relacionado