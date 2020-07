F1: Casi 5000 pruebas, cero resultados positivos de COVID-19

Para arrancar el campeonato 2020 de la Fórmula 1, la FIA en conjunto con la organización de la máxima categoría crearon un protocolo de seguridad que tiene como objetivo reducir la posibilidad de un contagio por COVID-19 en el paddock.

Dentro de las medidas de seguridad están la realización de pruebas por COVID-19 cada cinco días a las personas que ingresan a la denominada “biósfera” y que comprenden a pilotos y miembros de los equipos que trabajan en el paddock así como en el pitlane. Estos análisis comenzaron desde la semana pasada previo al Gran Premio de Austria con resultados disponibles a quien se lo practicaba en un lapso de 24 horas.

Luego de una semana de estas pruebas, la Fórmula 1 dio a conocer este viernes que “entre el 3 de julio y el jueves 9 de julio, se han realizado 4,566 pruebas para COVID-19 entre pilotos, equipo y personal. De este número, cero han resultado en un positivo”.

Sin embargo, dentro del paddock ya surgieron críticas por el comportamientos de algunos pilotos ante el Código de Conducta de la FIA.

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas y Charles Leclerc de Ferrari, utilizaron los días entre las dos primeras carreras de la temporada para viajar a Mónaco y pasar tiempo en casa, una situación que llegó hasta el delegado por COVID-19 de la FIA.

Luego de un análisis se determinó que la defensa de Bottas, quien argumentó que no rompió con la medida de la burbuja social era correcta. La situación fue diferente para el piloto de la casa de Maranello, quien publicó fotos con amigos, por lo que Ferrari recibió una nueva llamada de atención a respetar la reglamentación. La semana anterior se les envió una advertencia luego de que Sebastian Vettel convivió en el paddock con personal de Red Bull sin tapaboca.

Si bien no hay restricciones en cuanto a dónde pueden viajar los pilotos y el personal de la F1 entre los eventos, todos los que asisten a las carreras a puertas cerradas deben permanecer dentro de sus estrictos subgrupos para minimizar la posibilidad de que se propague una infección de coronavirus.

Mira en el video el protocolo por COVID-19 en la F1

Dentro de las medidas para iniciar la temporada se establecieron reglas de distanciamiento social. Los equipos no pueden convivir con personal de otra escudería, mientras que al interior de cada organización se han creado subgrupos sociales donde el personal de un monoplaza debe estar separado de sus compañeros del segundo auto.

La idea de la división incluso dentro de las propias escuderías es que, en caso de presentarse un caso positivo, se aísle a solo una parte del personal y no a todo el equipo.

La situación provocada por las salidas de Leclerc y Bottas trajo comentarios en el paddock, especialmente de equipos rivales, quienes a pesar de esta acción ello se sienten seguros dentro de la biósfera creada por la Fórmula 1.

"La regla es clara, se nos permitió volver a la fábrica por razones serias. No quiero comentar sobre la historia de Charles o Valtteri. La norma dice que antes de volver a la pista te debes realizar una prueba", dijo Frederic Vasseur, jefe del equipo Alfa Romeo.

"A mi me hicieron una prueba hace dos días y otra esta mañana. Creo que este es el lugar más seguro del mundo".

A su vez, el jefe de Haas, Gunther Steiner, expresó: "Hay reglas claras. No sé que pasó con Charles y Valtteri, pero tal vez sea una historia de las redes sociales, pero si ellos se han revisado antes de entrar creo que está bien".

"Es bastante claro lo que tienes que hacer y lo que no debes. Lo que yo he visto en todas las personas que trabajan en la F1 es que son muy disciplinados. Creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Seguro que ocurren errores, pero nadie está tratando de burlar el reglamento. Me siento muy seguro aquí".

"Si alguno de nosotros se contagia aquí, entonces estaré muy sorprendido".

