Falta de egos permitió a Racing Point inspirarse en Mercedes

El RP20 causó un importante debate cuando apareció por primera vez en las pruebas de pretemporada debido a sus considerables similitudes con el Mercedes W10 de 2019.

El concepto aerodinámico global del auto es ahora el de rake bajo que Mercedes ha utilizado durante mucho tiempo, lo que significa que Racing Point tuvo que abandonar su enfoque de rake alto inspirado en Red Bull que había empleado anteriormente durante varias temporadas, algo que Green cree que otros equipos no habrían estado dispuestos a considerar.

"No hay egos involucrados cuando tomamos ese tipo de decisiones", dijo a Motorsport.com.

"Creo que es un gran punto a favor para nosotros y creo que es por eso que muchos equipos no podrían hacer lo que hicimos, porque hay demasiados egos involucrados.

"Hay demasiado síndrome de 'Oh, no, no, esa idea no se ha inventado aquí'. 'Haremos lo nuestro porque sabemos lo que hay que hacer'".

"Bueno, estamos corriendo aproximadamente en el cuarto lugar, a varios segundos de Mercedes, así que es un argumento difícil para que nos sentemos en una habitación y digamos, 'En realidad, creemos que estamos haciendo un trabajo mucho mejor que Mercedes, deberíamos seguir haciendo lo que estamos haciendo'".

"Fuimos honestos el uno con el otro y dijimos 'Mira, ellos están haciendo un mejor trabajo que nosotros. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo que es tan bueno?'"

"Y esas son las discusiones que puedes tener cuando no tienes los egos dentro del equipo. Todos quieren hacer lo mejor y lo ven. Por lo tanto, es una fortaleza nuestra, seguro".

El RP20 ha sido objeto de una considerable controversia desde que apareció por primera vez en las pruebas de Barcelona, con los equipos rivales sugiriendo que podría haber motivos para una protesta cuando comience la temporada 2020, lo que Racing Point ha rechazado con fuerza.

Green explicó que un cambio tan grande en el concepto de diseño requería un ajuste mental considerable para sus diseñadores, ya que significaba abandonar años de aprendizaje con el concepto de rake alto que muchos equipos de Fórmula 1 adoptaron después de que Red Bull enfatizara sus beneficios durante los primeros años de la última década.

"Tuvimos la oportunidad de hacerlo y nos aferramos a ella, y todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo".

"Fue un reto significativo -sólo psicológicamente- hablar con el equipo y decir 'Mira, lo que has hecho anteriormente, vas a tener que dejar eso de lado por ahora, vamos a tener que ir por una ruta diferente'".

"Es un tipo de aprendizaje diferente. Y es un concepto del que no tenemos una comprensión real. Y va a ser un desafío significativo porque no se trata sólo de tomar un concepto, mirar fotos y ejecutarlo. Es entender la filosofía y el concepto que hay detrás de él".

