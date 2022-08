Los radios de Alonso en Spa con Alpine lucieron más tensos

Cargar reproductor de audio

Una carrera de Fórmula 1 está llena de tensión como resultado de la ambición de cada piloto por conseguir la mejor posición final posible. Por ese motivo, a través de la única forma posible que los ingenieros pueden comunicarse con ellos, en las radios, las situaciones pueden volverse algo controvertidas, dependiendo además de las circunstancias que atraviesen.

Es lo que sucedió con Fernando Alonso y Alpine en el Gran Premio de Bélgica 2022, donde el español rodaba en la sexta posición, pero su compañero, Esteban Ocon, se aproximaba con un ritmo que amenazaba su plaza. Hay que tener en cuenta que las expresiones y el tono utilizado por la radio cuando se va a más de 300 km/h sin conocer lo que uno se puede encontrar delante puede sonar muy agresivo delante del público, como reconoció Carlos Sainz en una entrevista a DAZN F1, y es posible que es lo que haya ocurrido con su compatriota.

En la vuelta 38, a tan solo seis para ver la bandera a cuadros, el bicampeón del mundo rodaba sexto con unos neumáticos duros de 12 giros, mientras que Ocon disfrutaba de unas gomas medias de 5 vueltas a seis segundos de distancia, tras haber adelantado a Sebastian Vettel y Pierre Gasly en una maniobra que recordó a la de Mika Hakkinen con Michael Schumacher en el año 2000.

Fue en ese momento cuando desde el muro de boxes le indicaban el hueco que tenía respecto a su compañero, a lo que respondió: "Sí, sí, vale. Dejadme saber si queréis que le deje pasar [a Ocon]".

"Después de toda esa amenaza fantasma que he tenido toda la carrera, ahora la entiendo", exclamó a su ingeniero de pista antes de que le recordaran cuál era el objetivo por vuelta que debía hacer hasta el final.

Ese tenso momento es probable que viniera del propio nerviosismo que produce estar compitiendo a máxima velocidad en un monoplaza de Fórmula 1, aunque deja dudas sobre el tratamiento de Alpine hacia su piloto, ya que, como se confirmó durante el parón veraniego, Fernando Alonso abandonará a los de Enstone para comenzar un nuevo proyecto con Aston Martin a partir de 2023.

Además, el jefe de la escudería francesa, reconoció que ahora se centran en Esteban Ocon como su primer piloto, ya que eso es lo que deja entrever las declaraciones que hizo cuando se le preguntó sobre qué ocurriría con el segundo asiento en Alpine.

"Esteban es un gran talento, puede liderar el equipo, y seguro que cada vez lo hará mejor. Ya tiene una victoria, y este año también ha sumado buenos puntos con nosotros", indicó el estadounidense. "La temporada que viene habrá aprendido aún más".

Durante la propia carrera, el ovetense parece que preguntó varias veces sobre cuál era el objetivo, en referencia a los cronos por giro, y aunque en un momento concreto no recibió respuesta, sí estuvieron informando a su piloto en los 44 giros en Spa-Francorchamps.

Al término de la prueba, en los fragmentos que facilitó la propia Fórmula 1 en su canal de YouTube, solo se escuchaba al equipo por la radio felicitando al español por el buen resultado conjunto que obtuvieron.

"Bandera a cuadros, disculpa por lo dura que ha sido. Lo has gestionado de manera brillante, has maximizado los puntos hoy, gracias", expresó su ingeniero mientras que no se podía apreciar ninguna contestación porque cortaron la comunicación.

Todo podría tratarse de un malentendido, ya que resulta obvio que las escuderías pretenden sumar el máximo número de puntos en cada carrera para terminar en la posición más alta en la clasificación de constructores, lo que otorga un mayor premio económico, aunque viendo que dejando pasar a Ocon habrían cosechado de igual manera un sexto y séptimo puesto, se abre el mar de dudas sobre la tormenta que azota a Alpine desde el anuncio de la marcha de Fernando Alonso.