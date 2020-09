Renault quiere que Alonso se suba al coche en 2020

La mejora de rendimiento del fabricante francés en la Fórmula 1 2020 ha llevado a un creciente interés por parte de Alonso en el progreso del equipo, y a la creencia de que su regreso el próximo año podría dar más de lo que se esperaba inicialmente.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el director de Renault F1, Cyril Abiteboul, dijo que las ganas de Alonso han aumentado el deseo del equipo de subirle a su coche actual. Sin embargo, se ha descartado una participación en alguna sesión de libres 1.

"Inicialmente el planteamiento fue yo conduzco cuando me toque", dijo Abiteboul sobre Alonso. "Pero ahora tengo la sensación de que él está realmente con ganas de subirse incluso al coche actual. Así que estamos buscando la oportunidad de hacerlo, pero siendo muy sensatos".

"Así que no estoy hablando de ninguna FP1 porque francamente no necesita eso: no necesita la exposición de la FP1. Y nosotros necesitamos claramente la oportunidad de configurar todo. Pero nos gustaría verle [a él en el coche] porque puedo sentir que tiene hambre de ello".

Sin embargo, la reticencia a que Alonso participe en una FP1 deja a Renault con opciones muy limitadas para probar el coche actual.

Esto se debe a que las normas de test de la Fórmula 1 fueron cambiadas para este año a raíz de la pandemia de coronavirus. Anteriormente, los test de post-temporada en Abu Dhabi se habían realizado durante tres días y se utilizaban como una combinación de rodaje para un joven piloto y el test de neumáticos para la siguiente temporada.

Sin embargo, los Pirelli prácticamente seguirán sin cambios en 2021, por lo que los equipos acordaron que la sesión de Yas Marina se redujese a un solo día y se suponía que era para jóvenes pilotos.

El reglamento establece que los equipos pueden usar dos coches por día, y una cláusula determina que los pilotos elegibles para la prueba "a menos que sea aprobado por la FIA, no deben haber competido en más de dos carreras del Mundial de F1 durante su trayectoria deportiva".

Significa que si Renault quiere tener al experimentado Alonso en dicho test, tendrá que obtener el permiso del organismo legislador para ello, o que se cambie el formato de la prueba.

Cuando se le preguntó si el test de post-temporada en Abu Dhabi sería la mejor oportunidad, Abiteboul dijo: "Sí, absolutamente. Tenemos que ver si puede hacerse en base a los criterios de la prueba. Así que estamos hablando con la FIA sobre ello".

Con tantos pilotos cambiando de equipo a finales de este año, no parece probable que Renault se quede solo en el intento de aliviar las restricciones y conseguir algo de kilometraje con sus pilotos para 2021 en Abu Dhabi .

Alonso había sido claro cuando firmó por Renault sobre que su único objetivo era 2022, cuando una nueva era de reglas entre en juego. Sin embargo, Abiteboul dice que la mentalidad del español ha cambiado ahora que el equipo lucha por podios.

"Al principio, era mucho más a largo plazo", dijo. "Era ir a por todo en 2022 y olvidarnos de 2021. Pero al ver que estamos empezando a tener batallas interesantes en la pista, Fernando huele sangre: de manera positiva. Quiere ver qué puede exprimir".

Galería: todas las victorias de Fernando Alonso en la Fórmula 1

Galería Lista 1. Gran Premio de Hungría de 2003 1 / 32 Foto de: LAT Images Liderando 68 de las 70 vueltas al circuito de Hungaroring, Alonso ganaba por primera vez en la Fórmula 1 y se convertía en el vencedor más joven de un gran premio con 22 años. 2. Gran Premio de Malasia de 2005 2 / 32 Foto de: Toyota Racing Después de un 2004 sin triunfos, Alonso vencía por primera vez en la temporada 2005 en la segunda ronda disputada en Malasia siendo el gran dominador de la competencia y tomando el liderazgo del campeonato. 3- Gran Premio de Bahrein de 2005 3 / 32 Foto de: LAT Images Como en Malasia, Alonso nuevamente era el gran dominador saliendo desde la pole y liderando 55 de 57 vueltas para ganar en Bahrein. 4. Gran Premio de San Marino de 2005 4 / 32 Foto de: Ferrari Media Center En San Marino, Alonso le ganaba un gran duelo a Michael Schumacher, quien lo persiguió pero nunca lo pudo adelantar. 5. Gran Premio de Europa de 2005 (Nurburgring) 5 / 32 Foto de: LAT Photographic Esta vez el dominador había sido Kimi Raikkonen con el McLaren, pero una falla en el motor dejó a pie al finlandés y el español se llevó el triunfo. 6. Gran Premio de Francia de 2005 6 / 32 Foto de: LAT Images En la carrera de casa de Renault, Alonso lideraba todas las vueltas para sumar un nuevo triunfo en la temporada 2005 de la F1. 7. Gran Premio de Alemania de 2005 7 / 32 Foto de: LAT Images Victoria en Hockenheim, la casa de Schumacher, en un podio que lo tuvo escoltado por Juan Pablo Montoya y Jenson Button. 8. Gran Premio de China de 2005 8 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Con el campeonato ya decidido a su favor en la cita anterior de Brasil, consagrándose como el campeón más joven de la historia, Alonso vencía en China para lograr su séptima y última victoria de 2005. 9. Gran Premio de Bahrein de 2006 9 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Alonso arrancaba el año de la mejor manera al ganar en Bahrein, dejando atrás a Schumacher y a Raikkonen. 10. Gran Premio de Australia de 2006 10 / 32 Foto de: LAT Images Dominante victoria en el Albert Park de Melbourne, liderando 51 de las 57 vueltas disputadas. 11. Gran Premio de España de 2006 11 / 32 Foto de: LAT Images Después de haber sido segundo en dos ocasiones en su carrera de casa, Alonso finalmente vence en España ante su público. 12. Gran Premio de Mónaco de 2006 12 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Saliendo desde la pole, Alonso se impone en las calles de Mónaco, escoltado por Montoya y David Coulthard. 13. Gran Premio de Gran Bretaña de 2006 13 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Alonso vence en Silverstone y suma un nuevo circuito histórico de la F1 en el que sube a lo más alto del podio. 14. Gran Premio de Canadá de 2006 14 / 32 Foto de: Eric Gilbert Nuevamente arrancando en la pole, Alonso triunfa en Montreal para cosechar su sexta victoria en las primeras nueve carreras del año. En las restantes tres competencias había sido segundo. 15. Gran Premio de Japón de 2006 15 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Schumacher ya había anunciado que no seguiría en la F1 al año siguiente y llegaba igualado en puntos con Alonso a Suzuka. El alemán rompió el motor cuando era líder y el español se llevó la victoria. En la siguiente cita, en Brasil, Alonso sería bicampeón. 16. Gran Premio de Malasia de 2007 16 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ya en McLaren, Alonso ganaba en Sepang, la segunda ronda de aquella temporada, con Lewis Hamilton, debutante ese año, completando el 1-2 para los de Woking. 17. Gran Premio de Mónaco de 2007 17 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Pole position y segunda victoria en Mónaco para Alonso, donde les sacó una vuelta a todos excepto a los restantes integrantes del podio. 18. Gran Premio de Europa de 2007 (Nurburgring) 18 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Victoria tras un duro duelo con Felipe Massa, que tuvo roce incluido en pista y una fuerte discusión entre ambos pilotos antes de subir al podio. 19. Gran Premio de Italia de 2007 19 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Monza sería escenario de la cuarta victoria de Alonso en 2007, que sería la última para el asturiano vestido de McLaren. 20. Gran Premio de Singapur de 2008 20 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Después de regresar a Renault, Alonso gana la primera carrera nocturna de la F1 en Singapur, una cita recordada por el accidente de Nelson Piquet Jr., su compañero de equipo, para provocar el ingreso del auto de seguridad. 21. Gran Premio de Japón de 2008 21 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Fuji recibía por entonces al GP de Japón y Alonso se impone liderando 32 de las 67 vueltas disputadas, escoltado por Robert Kubica y Raikkonen. 22. Gran Premio de Bahrein de 2010 22 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Después de un 2009 sin triunfos, Alonso vuelve a lo más alto del podio en su primera carrera como piloto de Ferrari. Un comienzo soñado para el español. 23. Gran Premio de Alemania de 2010 23 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Triunfo en Hockenheim de Alonso en una carrera recordada por el mensaje para Massa, su compañero, que decía: "Felipe, Fernando es más rápido que tú". 24. Gran Premio de Italia de 2010 24 / 32 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ganar en Italia vestido de rojo, sin dudas una victoria para el recuerdo por parte de Alonso. Desde entonces Ferrari aún no volvió a ganar en Monza. 25. Gran Premio de Singapur de 2010 25 / 32 Foto de: LAT Images Importante victoria en Marina Bay sobre Sebastian Vettel para la lucha por el campeonato. La diferencia entre Alonso y el alemán fue de 0s293 al momento de la bandera de cuadros. 26. Gran Premio de Corea de 2010 26 / 32 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lluviosa victoria en Corea para quedar como líder del campeonato a dos rondas del final de la temporada, pero Alonso ya no volvería a ganar en 2010 y el título se escapaba en Abu Dhabi. 27. Gran Premio de Gran Bretaña de 2011 27 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En la celebración de los 60 años del primer triunfo de Ferrari en la F1 a manos del argentino José Froilán González en Silverstone, Alonso vence en ese mismo escenario, su única victoria de 2011. 28. Gran Premio de Malasia de 2012 28 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alonso se imponía bajo la lluvia de Sepang luego de iniciar noveno la carrera, relegando al mexicano Sergio Pérez al segundo lugar. 29. Gran Premio de Europa de 2012 (Valencia) 29 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Victoria en el Circuito Urbano de Valencia saliendo desde el 11° lugar, razón por la cual Alonso califica este triunfo como su favorito en la F1. 30. Gran Premio de Alemania de 2012 30 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Tercera victoria en Hockenheim para Alonso y 30° en la F1 el día siguiente en que lograba su 22° y última pole en la máxima categoría. 31. Gran Premio de China de 2013 31 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Triunfo en Shanghai saliendo desde la tercera posición en la parrilla, escoltado en el podio por Raikkonen y Hamilton. 32. Gran Premio de España de 2013 32 / 32 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Segunda victoria ante su gente en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Nadie podía imaginarlo en ese momento, pero aquel 12 de mayo de 2013 marcaría el último triunfo de Alonso en la F1.

Video relacionado