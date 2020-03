Renault no descartaría a Vettel si Ricciardo se va

Para Renault, 2020 será un año muy importante desde todos los puntos de vista. Luchará por recuperar el cuarto puesto en el mundial de constructores tras perderlo en 2019 a manos de McLaren, y además tendrá que elegir su alineación para las siguientes temporadas.

El contrato de Daniel Ricciardo acaba a finales de este año y el equipo dirigido por Cyril Abiteboul parece tener toda la intención de renovar al australiano. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿está Ricciardo seguro de seguir con Renault o escuchará cualquier oferta que pueda llegarle?

"Debemos mantener buenas bases para el proyecto de F1 y que se compartan", declaró en Canal + el director del equipo. "Sé que es una respuesta sin respuesta, pero creo que es necesario ver cómo va en las primeras carreras de la temporada: ¿podremos dar un paso adelante? ¿Recuperaremos un poco de confianza respecto al año pasado? ¿Daniel seguirá integrándose en el equipo? Si creemos que tenemos un proyecto que puede ser a largo plazo, ¿por qué no?".

"Será una cuestión de tiempo. Preferiríamos tener margen, pero me temo que las cosas sucederán muy rápido, por lo que tendremos que ser extremadamente cuidadosos para no perder las oportunidades que pueda haber".

Abiteboul también dijo que si Ricciardo se iba, la escudería francesa podría pensar en Vettel: "No diría que no, porque es un gran piloto, un gran campeón. Trabajamos juntos en cuanto al motor, y ganamos juntos. Pero aspiro más bien a trabajar con los pilotos del futuro en lugar de con los del ayer, aunque no se puede etiquetar así a Sebastian".

Sin embargo, aclaró que la política del equipo es mirar hacia el futuro, también con los pilotos. El objetivo es poder llevar hasta la F1 a uno de los jóvenes pilotos que crecieron en la Academia Renault. Pero, ¿hay realmente capaz de asumir un reto así de importante?

"También tenemos una academia de pilotos" continuó. "Tal vez en 2021 o 2022 podríamos tener pilotos que salieron de allí. Tenemos que tener eso en cuenta porque creamos la academia en 2016 con el objetivo de sacar de ahí nuestros pilotos para 2021. Está Christian Lundgaard, pero esa es solo una opción. Tiene que disputar la temporada de Fórmula 2, y nosotros ver nuestra temporada con Ricciardo".

"Creo que a Daniel le interesa mucho estar en Renault. Criticaron en Gran Bretaña su decisión, no lo entendieron. Esta idea de construir un proyecto humano, deportivo y técnico es algo que le encanta. Es un niño impulsado por sus emociones y quiere demostrar que es un piloto fiel a su elección, siempre que se demuestre que fue buena decisión".

Los sutiles cambios del casco de Vettel en 2018