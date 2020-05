Ricciardo no quiere esperar hasta julio para decidir su futuro

La danza de los asientos en la Fórmula 1 promete ser emocionante, incluso en un año con la pandemia de coronavirus que retrasa el inicio del campeonato, toda vez que Sebastian Vettel dejará Ferrari a final de año luego de no haber llegado a un acuerdo, lo que termina abriendo un lugar en la escuadra italiana.

Los rumores indican que dos nombres están en la carrera para ser el compañero de equipo de Charles Leclerc: Carlos Sainz, actual piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, competidor de Renault.

El australiano tiene un contrato con Renault solo hasta finales de 2020 y comienza a moverse para garantizar un lugar competitivo para el campeonato del próximo año.

Con la posibilidad de que Sainz se vista de rojo, se abre un lugar en McLaren, que le da al australiano la oportunidad de cambiar de equipo. Renault, por su parte, quiere quedarse con el aussie, pero parece que las conversaciones comenzarán hasta dentro de unos meses, una decisión que no tiene satisfecho a su actual piloto.

"Me gustaría esperar para hablar sobre la renovación con Renault, pero creo que julio es demasiado tarde", dijo a Sky Italia en una entrevista.

En días recientes, Alain Prost, director no ejecutivo del equipo francés, dijo a Canal + que si bien desean mantener a Ricciardo con ellos, el balón no está de su lado. “Es libre. No tenemos cartas en la mano, no tenemos una opción", dijo el cuatro veces campeón a la cadena francesa.

Ferrari y especialmente McLaren quieren configurar sus alineaciones de pilotos para 2021 lo antes posible, lo que puede tener un impacto inmediato en Renault. Los próximos días pueden definir estos cambios que hacen titulares en la prensa todos los días.