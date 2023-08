Ricciardo busca respuestas tras un mal paso en Bélgica

La segunda participación de Daniel Ricciardo en la F1 con la Scuderia AlphaTauri fue difícil, ya que se vio inmerso en un fin de semana sprint afectado por la lluvia, y con sólo una práctica para afinar la puesta a punto.

El australiano se complicó la vida al perder su mejor tiempo en la Q1 por una infracción de los límites de la pista en Eau Rouge, lo que lo relegó a la 19º posición de la parrilla para la carrera principal del domingo.

En la carrera sprint del sábado consiguió una carrera decente hasta el 10º puesto en pista mojada.

En el Gran Premio disputado en seco, progresó un poco en los primeros compases, pero finalmente se clasificó 16º en una jornada en la que su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, impresionó al luchar por entrar entre los 10 primeros y llevarse el último punto.

El australiano dijo que le faltó agarre en el tren delantero y rendimiento final durante gran parte de la carrera.

"Me sentí bastante, digamos, limitado hoy en términos de ritmo", dijo Ricciardo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su carrera.

"Creo que incluso con el aire libre estaba luchando mucho. Sinceramente, sólo controlar el frente, en todo el sector medio, todos la alta velocidad, sólo se me iba, se me iba".

"Probablemente no es que no estuviéramos encendiendo los neumáticos, sino que no había suficiente agarre, y entonces me deslizaba y sobrecalentaba muy rápido".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

"En aire libre, no nos separamos del pelotón, no pudimos. Parecía que ellos fueron capaces de sacar más provecho de sus neumáticos al principio. Así que normalmente me adelantaban, mientras todos teníamos neumáticos frescos".

"Y luego, cuando se asentó, me hubiera gustado tener un poco mejor ritmo, pero estaba atrapado detrás de ellos. Y entonces, obviamente, sabemos que eso no es bueno para los neumáticos. Así que una carrera un poco dura".

"No quiero desanimarme demasiado, ha sido nuestra única sesión en seco de todo el fin de semana, así que podría ser algo simple con la puesta a punto, hemos ido por el camino equivocado, y eso es todo. Pero sí, ojalá hubiera podido atacar un poco más".

Y añadió: "Siempre estaba cerca de coches que eran muy rápidos en la recta. Así que hoy he visto muchas cajas de cambios. La gente tiene cajas de cambios como repisas en su casa. No es lo mío, ¡así que no necesito ver más!".

Ricciardo estuvo de acuerdo en que Spa puso de manifiesto los puntos débiles del AT04 más que Hungaroring, con su alta carga aerodinámica.

"Hoy no sentí que el coche funcionara", dijo. "Incluso con la carga aerodinámica que tenía, sentí que con un neumático nuevo no estábamos sacando el máximo rendimiento".

"No tenía la sensación de que mordiera y se cargara. Así que eso es probablemente lo que vamos a tratar de entender, obviamente, donde perdimos".

"Especialmente con la lluvia todo el fin de semana, la pista se sentía verde, se sentía como si fuera bastante condiciones promedio. El ritmo de carrera fue bastante lento. Así que todas estas cosas probablemente contribuyen. Todo es aprendizaje".

"Creo que siempre voy a ser muy duro conmigo mismo. Pero no debería esperar nada del mundo en este momento. Todo es aprendizaje, pero con suerte obtendremos algunas respuestas más".

Ricciardo estuvo de acuerdo en que su falta de conocimiento de su coche y de los neumáticos actuales en relación con los rivales fue un factor.

"Estoy seguro de que hay un poco (de eso), pero sí, todavía siento que nos faltó un poco. Estoy seguro de que es un poco de las dos cosas. Dicho esto, me alegro de haber completado de nuevo la distancia de carrera".

"Hay mucho que aprender, mucho que transmitir al equipo. He visto que Yuki ha quedado décimo. Parece que ha hecho una buena carrera. Así que intentaré aprender un poco de eso también".

