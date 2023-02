Ricciardo no quiere competir seriamente en 2023

Cargar reproductor de audio

Tras dos duros años en McLaren, durante los cuales ganó el Gran Premio de Italia de 2021, pero luchó por estar a la altura de Lando Norris, su compañero de equipo, Ricciardo decidió tomarse un año sabático de la F1.

El piloto de 33 años todavía mantiene su pie en la puerta tras firmar un acuerdo para convertirse en el tercer piloto de Red Bull Racing, un papel que implica principalmente tareas de simulador y marketing, pero también lo mantendría en el marco para probar sus coches de F1 durante el año.

Con el alcance global de Red Bull y su amplia cartera de competición, Ricciardo también podría tener varias oportunidades de correr, pero el australiano dice que "realmente no está buscando hacer nada en serio", ya que quiere disfrutar de un descanso mental de la competición.

"Pensaría que habría cierta flexibilidad si realmente estuviera empujando en algo que realmente quisiera hacer. Y si Red Bull se involucrara, entonces ya sabes, tal vez sería un win-win", dijo Ricciardo.

"Pero ahora mismo no estoy pensando en hacer nada serio o competitivo".

"También quiero ese tiempo de descanso mental porque la competición es impresionante, realmente me encanta. Pero también es mucho".

"Y si me dedicara a otra cosa, inevitablemente, habría un nivel de expectativas, así que me gustaría asegurarme de que puedo divertirme con ello".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Este año tengo la oportunidad de tomarme las cosas con más calma y relajarme, así que creo que si me metiera en algo que me fuera a poner mucha presión, no estoy seguro de que lo disfrutara".

Después de pasar un invierno europeo sin prepararse para una nueva temporada de F1, la primera vez para él en más de una década, Ricciardo está convencido de que tomó la decisión correcta de pulsar el botón de pausa, aunque volverá a estar en plena forma para cuando Red Bull necesite contar con sus servicios.

"Estar aquí en el lanzamiento me emociona y es una sensación genial, pero también estoy muy contento de tomarme el año sabático. Ahora mismo me siento bien", explica.

"Siento que las vacaciones están llegando a su fin, siento que he tenido suficiente tiempo libre. Voy a ir al Super Bowl y entonces empezaré probablemente a retomar un poco más de régimen y un poco más de entrenamiento".

"Veré lo que pasa en los próximos meses, pero no creo que haya que precipitarse".

"Obviamente, tengo que mantenerme lo suficientemente fuerte como para que, si tengo que saltar (al coche) de forma espontánea, no tenga 20 kilos de sobrepeso...".

