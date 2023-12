Safety car en la F1: ¿qué es el coche de seguridad y como fnciona?

El safety car o coche de seguridad de la Fórmula 1 es una parte importante de una carrera y puede verse con frecuencia si se produce un accidente o un incidente en la pista. Hay dos tipos de coche de seguridad: un coche físico en la pista o un coche de seguridad virtual (VSC, según sus siglas en inglés de Virtual Safety Car), que pueden desplegarse para controlar los coches de carrera mientras se recupera un monoplaza accidentado o se retiran escombros de la pista.

Compactar el pelotón puede añadir emoción a una carrera y cambiar en gran medida la estrategia de un equipo. El propósito de un coche de seguridad en la F1 es ralentizar la marcha de los coches en la pista hasta que se resuelva una situación, como un coche que necesita ser recuperado o restos en la pista.

¿Qué es un coche de seguridad en la F1?

El coche de seguridad en la F1 es un vehículo físico que sale a la pista para limitar la velocidad de los coches. Circula a una velocidad específica para que los comisarios puedan salir con seguridad a recoger coches rotos o escombros en la pista. La menor velocidad del coche de seguridad agrupa a los pilotos detrás del coche de seguridad, y ningún competidor puede adelantar a otro a menos que se le indique.

El coche de seguridad también puede utilizarse durante una vuelta de formación de la carrera si hay mal tiempo para ralentizar a los pilotos y evitar un accidente.

Cuando se despliega el coche de seguridad, los pilotos verán banderas amarillas y grandes pantallas luminosas con la señal "SC" parpadearán en el lateral de la pista para indicar que hay un coche de seguridad en acción y que deben reducir la velocidad.

Cuando se hayan resuelto todos los incidentes, el coche de seguridad regresará al pitlane al final de la vuelta determinada y los pilotos recibirán la señal para continuar la carrera al comienzo de la siguiente vuelta.

¿Cuándo se introdujo por primera vez el coche de seguridad?

El coche de seguridad se utilizó por primera vez en la Fórmula 1 en 1973, en el Gran Premio de Canadá. Un Porsche 914 amarillo salió a la pista después de que las malas condiciones meteorológicas provocaran varios incidentes. El uso del primer coche de seguridad resultó polémico después de que el piloto colocara su coche delante del competidor equivocado, lo que provocó que una parte de la parrilla quedara incorrectamente una vuelta por detrás. Esto provocó que se tardara varias horas en determinar el ganador de la carrera.

El coche de seguridad se introdujo oficialmente en 1993, tras las pruebas realizadas en los Grandes Premios de Francia y Gran Bretaña de 1992.

Foto: Motorsport Images El coche de seguridad Fiat Tempra 16V conduce a Damon Hill, Williams FW15C Renault

El coche de seguridad ha visto una variedad de modelos diferentes desde que se implementó por primera vez en 1993. Entre su implantación y 1995, el coche cambió de marca a lo largo de las temporadas dependiendo del lugar, incluyendo un Lamborghini Countach para el Gran Premio de Mónaco y el Lamborghini Diablo para el Gran Premio de Canadá.

A lo largo de los años se han utilizado muchos coches como coche de seguridad, entre ellos un Fiat Tempra 16v en el Gran Premio de Brasil de 1993 y un Renault Clio en el Gran Premio de Argentina de 1996. En 1996, el coche de seguridad se estandarizó con la incorporación de un Mercedes-Benz para garantizar cierto rendimiento. Desde 2021, Mercedes se reparte el deber de proveer el coche de seguridad con Aston Martin, cambiando de marca según el gran premio.

¿Qué es un coche de seguridad virtual en la F1?

El coche de seguridad virtual (VSC) no lleva un coche físico a la pista y no agrupa a los coches como el coche de seguridad normal, sino que establece un tiempo que los pilotos deben respetar. Como todos conducen a la misma velocidad, la distancia entre los pilotos no varía, por lo que es más seguro para los comisarios porque los monoplazas transitan a una velocidad reducida y menos molesto en el desarrollo de una carrera que un coche de seguridad normal.

El director de carrera utilizará un VSC si decide que cualquier trabajo de recuperación puede llevarse a cabo con los pilotos rodando a un ritmo más lento.

Se mostrarán banderas amarillas a los pilotos, así como el mensaje VSC parpadeando en señales luminosas alrededor de la pista. En el volante de cada piloto aparecerá un tiempo delta, que les indica lo cerca que están dentro del tiempo del VSC. El delta reduce el ritmo de vuelta a alrededor del 30-40% de un ritmo de carrera normal y los pilotos no pueden adelantarse entre sí.

El coche de seguridad virtual se introdujo en 2015 tras el gravísimo accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014 que finalmente le costara la vida en julio del año siguiente. El panel de accidentes de la FIA recomendó la implantación del VSC basándose en un sistema de 'Zona Lenta' que se utilizaba en las 24 Horas de Le Mans.

¿De qué modelo son los coches de seguridad de la F1?

Dos coches de seguridad estuvieron en funcionamiento durante la temporada 2023 de F1, un Mercedes-AMG GT Black Series y un Aston Martin Vantage. Los coches alternan en qué carreras se utilizan.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Bernd Maylander, piloto del Safety Car

El Mercedes-AMG GT Black Series tiene 730 CV, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 323 km/h. El Aston Martin Vantage es algo menos potente, con 528 CV y una velocidad máxima de 312 km/h.

¿Quién conduce el coche de seguridad en la F1?

Bernd Maylander conduce el coche de seguridad en la F1 desde el año 2000 y ha dado más de 700 vueltas. Maylander es un piloto alemán de 52 años que anteriormente compitió en el DTM y terminó segundo en las 24 Horas de Le Mans de 1999.

Maylander va acompañado en su coche por un copiloto que lo ayuda en las operaciones y la comunicación. La pareja debe permanecer en el coche de seguridad durante toda la carrera para poder entrar rápidamente en acción en caso necesario.

¿Cuáles son las reglas del coche de seguridad de F1 en 2023?

La FIA cambió las reglas del coche de seguridad de la F1 a finales de 2021 tras la polémica reanudación del Gran Premio de Abu Dabi. En la última carrera de la temporada, solo los coches rezagados entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en la pista recibieron el permiso para adelantar al coche de seguridad, pero no otros, lo que llevó a un mano a mano entre ambos pilotos y vio a Verstappen adelantar a Hamilton en la última vuelta.

El adelantamiento aseguró a Verstappen el primer título mundial de F1 de su carrera e impidió que Hamilton consiguiera el octavo. Desde la polémica victoria, la regla para los coches doblados ha cambiado y ahora todos deben pasar el coche de seguridad antes de que se reinicie la carrera.

La normativa también se modificó para garantizar que los pilotos se mantuvieran a una distancia completa de un coche respecto del monoplaza que los precede. Esto se produjo después de que Verstappen adelantara brevemente a Hamilton antes de la última vuelta en Abu Dhabi.

Verstappen intentó la maniobra en varias ocasiones durante 2022, lo que resultó en un cambio de reglas. El director de carrera, Niels Wittich, actualizó las notas de los eventos para tomar medidas drásticas contra tales movimientos. La actualización decía: "Para evitar la probabilidad de accidentes antes de que el coche de seguridad regrese a boxes, desde el momento en que se apaguen las luces del coche, los pilotos deben proceder a un ritmo que no implique ninguna aceleración o frenada errática ni ninguna maniobra que pueda poner en peligro a otros pilotos o impedir la reanudación."

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, son conducidos al coche médico tras un accidente en la salida

¿Cuál es la diferencia entre el coche de seguridad y el coche médico?

El coche médico de la FIA llega al lugar de cualquier accidente durante una carrera de Fórmula 1 para garantizar la seguridad y la salud de los pilotos. El Aston Martin DBX707 o el Mercedes-AMG C 63 S es conducido por Alan van der Merwe y lleva a bordo un médico certificado por la FIA, que suele ser el Dr. Ian Roberts.

El coche médico no es tan rápido como el coche de seguridad, pero debe responder rápidamente a cualquier accidente en pista. El coche está repleto de equipos médicos que pueden ayudar al piloto en caso de necesidad.

La diferencia entre el coche de seguridad y el coche médico es que este último dará al menos una vuelta en la salida de todos los grandes premios. El coche se alinea en la parrilla detrás de los pilotos durante la primera vuelta, lo que permitirá al coche médico estar más cerca del lugar de los hechos si se produce un incidente en la primera vuelta.

