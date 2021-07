Sainz: era un día para terminar en los cinco primeros

El madrileño de Ferrari salía 10º, tras la sanción a George Russell por su toque en la primera vuelta de la carrera al sprint del sábado, y acabó sexto, aunque con la sensación de que el resultado podría haber sido mejor.

Carlos Sainz se puso 8º tras el accidente de Verstappen, adelantando en la salida a Raikkonen (que remontaba desde la 13ª plaza) y a Esteban Ocon, y manteniendo un duelo con Alonso y Sebastian Vettel.

En la segunda salida, adelantó a Alonso y aprovechó el trompo de Vettel con el Aston Martin, acercándose a Daniel Ricciardo. Tras las paradas de la mayoría de sus rivales, Sainz alcanzaba una segunda posición "fantasma" después del pitstop de Bottas y de Lewis Hamilton, soñando con el podio.

Sin embargo, un mal pitstop de Ferrari llevó a Carlos detrás de Norris y Ricciardo de nuevo, echando por tierra su trabajo y el gap logrado en la primera mitad de la carrera en Silverstone.

"Si bueno, es lo que tienen las carreras. Hay días que no toca. Hoy no ha tocado. Primer error relativo de todo el año, aun así podium de Charles. Cuando he ido en aire limpio se ha demostrado el ritmo del coche este fin de semana. Debíamos haber estado delante de los Mclaren", declaró en los micrófonos de DAZN F1.

"El equipo ha hecho buenos pitstops todo el año. Son fallos del mecanismo de la pistola que hay que analizar, pero insisto: todos los pitstops han sido buenos este año y ha sido el primer fallo".

"Planeábamos salir delante de Ricciardo, y salir detrás con una rueda similar, era complicado", añadía el piloto español en referencia a la dura batalla con el piloto del equipo británico.

Luego, Sainz se colocó detrás de Ricciardo, 6º, y le tuvo a tiro de DRS durante muchas vueltas, pero pese a al blistering que sufrió el australiano en sus Pirelli, no logró conseguir el adelantamiento.

Aún con ello, el ritmo del Ferrari se vio realmente bueno durante las vueltas de aire limpio, cuando el madrileño perseguía a Lando Norris mientras abría el colchón con el McLaren de Ricciardo.

"Era un día para haber acabado en top 5 y se nos ha ido complicando el fin de semana, desde la qualy al sprint. Al final hemos llegado 6º. Habría acabado más adelante con un pitstop limpio".

"Si el coche se comporta como hoy aquí, podríamos estar entre los seis primeros en Budapest (en el próximo GP de Hungría)".

Por último, sobre el incidente entre Hamilton y Verstappen al inicio de la carrera, comentó: "Lo he visto. Incidente de carrera, yo creo. Es lo que hay".

Matia Binotto, por otro lado, también coincidía en el aspecto del ritmo del Ferrari.

"Muy desafortunado Carlos. Hemos tenido un problema en su parada, pero su velocidad en aire limpio ha sido buena", declaró el jefe del equipo italiano.

El intercambio de posiciones de la carrera del GP de Gran Bretaña