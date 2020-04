Por qué Stirling Moss fue 'Mr. Motor Racing'

Reconocido por ser un piloto que podía llevar un auto más allá de sus límites 'naturales' pero que contenía su comportamiento rebelde debido a su propia y vasta habilidad, Moss pagó el precio por esa velocidad en una era en la que la fiabilidad mecánica nunca podía darse por sentada.

Pero cuando el auto no se rompía, sus esfuerzos fueron recompensados con muchas victorias -212 de 529 carreras disputadas- y algunas de esas victorias son verdaderamente legendarias.

La Mille Miglia de 1955 es una de ellas. Si no has leído el relato del periodista (y navegante) Denis Jenkinson de estar sentado junto al joven maestro mientras conducía el Mercedes 300 SLR, búscalo. Moss cubrió el recorrido de 992 millas -compuesto por carreteras públicas alrededor de Italia- en sólo 10hrs 7mins y 48 segundos, una velocidad media de 98.53mph. Por supuesto, el relato de Jenkinson es un fabuloso viaje de vuelta a una época completamente diferente, ya que la Mille Miglia fue un evento peligroso que parece completamente insondable en estos días, pero los cuentos sobre el paso por crestas ciegas todavía tienen el poder de conmover a cualquier lector.

Las palabras "joven maestro" no están escritas en forma trivial o con 60 años de retrospectiva. En el momento de su triunfo en la Mille Miglia, Moss aún no había conseguido su primera victoria en la Fórmula 1, pero a la edad de 25 años ya era el mejor piloto de autos deportivos del mundo, y lo seguiría siendo a lo largo de su tristemente abreviada carrera.

En su adolescencia, Stirling había estado ganando carreras de Fórmula 3 en 1948, pero sus primeras incursiones en las carreras de autos deportivos demostraron su versatilidad, su adaptación aparentemente instantánea. Durante los siguientes doce años, los jefes de los equipos de autos deportivos sabían que si corrían con un Jaguar, HWM, Frazer-Nash, Porsche, OSCA, Maserati, Cooper, Aston Martin, Lister o Ferrari, lo que podía decidir la carrera a su favor era tener a Stirling en su alineación.

A la luz de esto, era de esperar un mayor éxito en los autos de turismo; podía hacer bailar a los pesados Jaguar Mk VII con su melodía tan dulcemente como a la Ferrari 250 GT SWB, que se convirtió en su máquina de GT favorita. Quizás más sorprendente fue su habilidad para anotarse el éxito en los rallies con un pequeño Sunbeam Talbot - tres victorias consecutivas en el Coupe Des Alpes, y un segundo lugar en el Rally de Monte Carlo de 1952.

En términos de Fórmula 1, al principio de su carrera Moss era obviamente el piloto más rápido al volante de un HWM o un Connaught, y se anotó algunos buenos resultados en la Fórmula 1 en estos autos, que tenían tantas posibilidades de vencer a los Alfa Romeo, Maserati y Ferrari de la época como las que tiene un Williams en la época actual de desafiar a un Mercedes. Pero cuando Stirling y su padre Alfred compraron una Maserati 250F para 1954, de repente el talento del prodigio comenzó a verse en la punta del pelotón, y el equipo oficial de Maserati tuvo que darse cuenta. El "Equipe Moss" fue tercero en el Gran Premio de Bélgica, clasificó cuarto y marcó la vuelta rápida en Silverstone y se clasificó tercero en el temible Nurburgring.

Una oferta de finales de temporada para cambiar a la escudería oficial Maserati vio a Moss unirse a Alberto Ascari y José Froilán González como las mayores amenazas para el Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio que por es entonces aplastaba a sus rivales. El británico se clasificó tercero en Bremgarten y Monza, mientras que en las carreras no válidas para el campeonato dejó su huella con el segundo puesto en el GP de Caen y la victoria en la Copa de Oro Internacional en Oulton Park, uno de los mayores circuitos de Gran Bretaña.

Este último triunfo sería una victoria que Moss repetiría al año siguiente, de nuevo para el equipo oficial Maserati, pero sólo después de completar la temporada con Mercedes-Benz. Karl Kling y Hans Herrmann habían sido dignos pero nunca brillantes compañeros de equipo de Fangio en el '54, y Alfred Neubauer, jefe del equipo alemán, quería un joven y prometedor compañero para la leyenda argentina. Moss encajaba perfectamente, y estuvo tras las huellas de su compañero de equipo durante gran parte de la temporada. Consiguió su primera pole en el campeonato y su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña -Stirling estaba bastante seguro de que Fangio había permitido que eso ocurriera- y obtuvo suficientes puntos en otras competencias para completar un Mercedes 1-2 en el campeonato.

Debido al desastre de Le Mans, Mercedes-Benz se retiró de las carreras al final de la temporada, dejando a ambos pilotos con la necesidad de buscar nuevos lugares, y mientras Fangio se fue a Ferrari, Moss fue llamado por Maserati una vez más. Las victorias en Mónaco y Monza lo dejaron a sólo tres puntos de derrotar a Fangio en la lucha por el título, y si su auto no lo hubiera dejado a pie durante el GP de Gran Bretaña -había conseguido la pole y liderado más de la mitad de la carrera- Moss habría sido el campeón.

Antes de continuar leyendo, repasa en fotos la carrera de Stirling Moss:

Galería Lista Stirling Moss, Cooper-JAP 500 MkIII 1 / 100 Foto de: LAT Images Geoff Duke and Stirling Moss talk in the pits 2 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss 3 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images Sir Stirling Moss, Mercedes-Benz W196 e Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 4 / 100 Foto de: JEP / Motorsport Images Stirling Moss, Lotus 18 5 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images Stirling Moss, Lotus 6 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images Graham Hill, BRM parla con Stirling Moss 7 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images #6 Jaguar D-type: Mike Hawthorn, Ivor Bueb leads #19 Mercedes Benz 300S: Juan Manuel Fangio, Stirling Moss 8 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Tony Vandervell, Stirling Moss after winning for Vanwall 9 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, after Tony Brooks gave up his car for Moss to drive after his car retired 10 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, with Tony Brooks who gave up his car for Moss to drive after his car retired 11 / 100 Foto de: LAT Images Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce McLaren e Dan Gurney 12 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Ferrari Dino 246 precede Stirling Moss, Cooper T51 Climax 13 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18/21 Climax 14 / 100 Foto de: LAT Images Richie Ginther precede Phil Hill, Wolfgang von Trips, tutti su Ferrari Dino 156, Stirling Moss, Lotus 18-Climax, Graham Hill, BRM P48/57-Climax, John Surtees, Cooper T53-Climax, Innes Ireland, Jim Clark, entrambi su Lotus 21-Climax, e Tony Brooks, BRM P48/57-Climax, alla partenza 15 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18/21 16 / 100 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10 17 / 100 Foto de: LAT Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10 18 / 100 Foto de: LAT Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, precede Stirling Moss, Vanwall VW10 19 / 100 Foto de: LAT Images Modena 1987, Enzo Ferrari con Stirling Moss, durante la parata dei veterani della Mille Miglia alla fabbrica della Scaglietti 20 / 100 Foto de: Ercole Colombo Stirling Moss, Mercedes-Benz W196 21 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax 22 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax 23 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax 24 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax 25 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss gives dà la sua ghirlanda del vincitore a Juan Manuel Fangio 26 / 100 Foto de: LAT Images Jack Brabham, Cooper T51 Climax, gareggia con Tony Brooks, Ferrari 246, mentre Phil Hill, Ferrari 246 e Stirling Moss, BRM P25, li seguono 27 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 28 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 29 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 30 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 31 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall e Tony Brooks, Vanwall 32 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall; Mirabel Topham, Earl Howe 33 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall e Tony Brooks, Vanwall 34 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall e Jean Behra, Maserati 35 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Vanwall e Stirling Moss, Vanwall 36 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall e Luigi Musso, Ferrari 37 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall; Tony Brooks, Vanwall e Jean Behra, Maserati 38 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall e Mike Hawthorn, Ferrari 39 / 100 Foto de: LAT Images Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall e Stuart Lewis-Evans, Vanwall 40 / 100 Foto de: LAT Images Jean Behra, Maserati 250F, precede Stirling Moss e Tony Brooks, Vanwall 41 / 100 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari e Stirling Moss, Vanwall 42 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax T51 43 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18 Climax, leads Dan Gurney, BRM P48, al GP degli Stati Uniti del 1959 44 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper T51 Climax, al GP degli Stati Uniti del 1959 45 / 100 Foto de: LAT Images Jack Brabham, Cooper T51 Climax, precede Stirling Moss, Cooper T51 Climax, al GP degli Stati Uniti del 1959 46 / 100 Foto de: LAT Images Harry Schell con Stirling Moss, al GP della Gran Bretagna del 1959 47 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 48 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Mercedes-Benz W 196 R 49 / 100 Foto de: Daimler AG Stirling Moss, John Fitch, Mercedes-Benz 300SLR 50 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 51 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Maserati 250F 52 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Maserati 250F 53 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Maserati 250F 54 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 55 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 56 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 57 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 58 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 59 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 60 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 61 / 100 Foto de: LAT Images Race winner Stirling Moss, Mercedes-Benz W196; second place Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196 62 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 63 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 64 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 65 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 66 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 67 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 68 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 69 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 70 / 100 Foto de: LAT Images Wolfgang von Trips, and Stirling Moss, celebrate on the podium 71 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 72 / 100 Foto de: LAT Images 1961, Tim Parnell, Innes Ireland, Stirling Moss, Jim Clark, Jack Fairman and Lucien Bianchi walk to 73 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Mercedes Benz W196 74 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18 75 / 100 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax, leads Stirling Moss, BRM P25, and Bruce McLaren, Cooper T45- 76 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall 77 / 100 Foto de: LAT Images Jack Brabham, Cooper T53-Climax, leads Dan Gurney, BRM P48, John Surtees, Lotus 18-Climax and Stirli 78 / 100 Foto de: LAT Images #2 Aston Martin DBR1: Carroll Shelby, Stirling Moss, Tony Brooks, Jack Fairman 79 / 100 Foto de: LAT Images #1 Aston Martin DBR1: Stirling Moss, Roy Salvadori 80 / 100 Foto de: LAT Images #4 Aston Martin DBR1: Stirling Moss, Jack Fairman 81 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss, HWM 51-Alta 82 / 100 Foto de: LAT Images Stirling Moss 83 / 100 Foto de: Anthony Rew Stirling Moss 84 / 100 Foto de: Anthony Rew Stirling Moss, nella Mercedes W196 85 / 100 Foto de: XPB Images Stirling Moss 86 / 100 Stirling Moss and Hans Herrmann, Mercedes-Benz 300 SLR 87 / 100 Foto de: XPB Images Stirling Moss 88 / 100 Foto de: Dave Dyer Mercedes Benz W196, Stirling Moss 89 / 100 Foto de: Jean-Philippe Legrand Niki Lauda, ​​Mercedes, presidente non esecutivo con Stirling Moss 90 / 100 Foto de: XPB Images Stirling Moss 91 / 100 Foto de: Jean-Philippe Legrand Stirling Moss 92 / 100 Foto de: Dave Dyer Stirling Moss 93 / 100 Foto de: XPB Images Sunday in the Park Concour con Sir Stirling Moss 94 / 100 Foto de: David Yowe Sir Stirling Moss 95 / 100 Foto de: Dave Dyer Sir Stirling Moss 96 / 100 Foto de: Dave Dyer Sir Stirling Moss 97 / 100 Foto de: Dave Dyer Sir Stirling Moss 98 / 100 Foto de: Dave Dyer Sir Jackie Stewart e Stirling Moss 99 / 100 Foto de: Anthony Rew Sir Stirling Moss 100 / 100 Foto de: Dave Dyer

En 1957 fue de nuevo Fangio (ahora en Maserati) el que consiguió la corona, su quinta, y por tercer año consecutivo, y Moss fue el que se acercó más a él. Stirling se había unido al equipo británico Vanwall (para el que había ganado el International Trophy en Silverstone en mayo anterior). En Aintree, en el '57, después de conseguir la pole y de que le fallara el motor el día de la carrera, se subio al coche de su herido y fatigado compañero de equipo, Tony Brooks. Moss se abrió camino en el pelotón para ganar cuando la Maserati de Jean Behra se retiró, registrando la primera victoria en el campeonato de F1 para un auto de fabricación británica.

Dos semanas más tarde, Fangio conseguiría su 24°, última y mayor victoria con un manejo legendario en Nurburgring, pero dos semanas después, Moss conseguiría una de sus mayores victorias. Por primera y única vez, la Coppa Acerbo en Pescara - con 25.6 kilómetros, la pista más larga que jamás haya aparecido en el calendario de la F1- se convirtió en parte del Campeonato Mundial. El "viejo" Fangio tomó la pole pero fue superado tanto por la Ferrari de Luigi Musso como por el Vanwall de Moss en la primera vuelta, y Moss pasó a Musso por el liderazgo en la segunda vuelta. Casi tres horas después, la vuelta rápida de Moss había igualado el tiempo de la pole de Fangio y derrotó al nuevo campeón mundial por más de tres minutos. Una tercera victoria, en Monza en septiembre, selló el tercer subcampeonato consecutivo de Moss en la F1.

Quedarse en Vanwall por un segundo período demostró ser una decisión inteligente, excepto que el cambio en las regulaciones de combustible para el '58 dejó al equipo sin preparación para la apertura de la temporada a mediados de enero en Argentina, y se retiró temporalmente. Brevemente sin auto entonces, Stirling llegó a un acuerdo con Rob Walker para correr con su Cooper T43. Se clasificó detrás de la mayoría de las Ferrari y Maserati, pero el pequeño Cooper con motor trasero y su conductor fueron muy cuidadosos con los neumáticos a pesar del calor agobiante, permitiendo a Moss evitar las paradas en pits que sí debían cumplir las máquinas con motor delantero. Logró vencer a Musso por sólo 2,7 segundos y consiguió la primera victoria en un Gran Premio en 20 años para un piloto situado delante de su motor.

Tres victorias más en 1958 (con Vanwall) vieron a Moss caer a sólo un punto del total acumulado por Mike Hawthorn, de Ferrari, al final del año. Hawthorn iba a ser descalificado inicialmente de su segundo lugar en la final de temporada en Casablanca, Marruecos, por retomar la marcha a contramano luego de un trompo, pero Moss aseguró noblemente a los organizadores de la carrera que Hawthorn había estado fuera de la línea de la carrera mientras hacía esto y su evidencia demostró ser fundamental. Los resultados se mantuvieron sin cambios, lo que significa que Mike en lugar de Stirling se convirtió en el primer Campeón del Mundo de F1 de Gran Bretaña.

Si bien Moss y Brooks ayudaron a Vanwall a ganar el primer Campeonato de Constructores, el propietario del equipo Tony Vandervell se retiró de las carreras a principios de 1959, desconsolado por la muerte de Stuart Lewis-Evans, su otro piloto, a causa de quemaduras sufridas en un accidente en Casablanca. Por lo tanto, Moss, cuya victoria para Rob Walker en Argentina había sido apoyada por otros dos triunfos en carreras no válidas por el campeonato, eligió continuar con el Cooper de Walker para 1959, aunque también correría algunas veces para el equipo British Racing Partnership, cofundado por su padre, Alfred Moss.

A esta altura de su carrera, parecía que Stirling no podía hacer nada mal: si su auto duraba, tendía a ganar. Como Fangio se había retirado de las carreras a tiempo completo a finales del '57, no había duda de que Moss era ahora el mejor piloto de la Fórmula 1. Podía hacer que la magia sucediera, hacía lucir cualquier auto que le dieran para conducir, era 'Mr. Motor Racing'. Otras dos victorias en F1 en el '59, que lo llevaron al tercer lugar en el campeonato, fueron respaldadas por innumerables triunfos en eventos no puntuables. Los pequeños Coopers azules de RRC Walker -T43, T45 y T51, impulsados por motores Borgward o Climax- eran el temor de los circuitos de todo el mundo.

El cambio de Walker a Lotus 18 para 1960 tuvo sus ventajas y desventajas. El auto era más rápido que un Cooper pero también más frágil, y durante los entrenamientos en Spa, la rueda trasera izquierda de Stirling se desprendió en la curva de Burnenville a 220 km/h. En el accidente se rompió costillas, vértebras y ambas piernas- y aún así podía considerarse afortunado: dos choques diferentes en el mismo lugar en el día de la carrera se cobrarían la vida de sus compatriotas Chris Bristow y Alan Stacey.

Sin embargo, Moss estuvo fuera de acción por un par de meses y se perdió tres Grandes Premios... ...y luego volvió a la acción tan brillante como siempre, tan versátil como siempre. Obtuvo múltiples victorias en un Lotus 19 sportcar, una Ferrari 250 GT SWB, un Porsche 718 y, lo más importante para Moss, el Lotus 18 de F1, en el que ganó el único Gran Premio de Estados Unidos que se celebró en Riverside, California.

Con el cambio de los motores de F1 de 2,5 a 1,5 litros en 1961, los motores Climax de los Lotus 18 y 21 de Rob Walker producían apenas más de 150 CV, por lo que mantener el impulso, el arte de no frenar la velocidad, se convirtió en algo vital. Esto jugó muy bien en las manos de Stirling, dado su genio para conducir coches de Fórmula 3 de 500cc. A pesar de un déficit de 35-40 cv con respecto al auto dominante de la temporada, la Ferrari 156, derrotó a todas las máquinas italianas para ganar tanto en Mónaco como en Nurburgring.

A la edad de 32 años, el talento y la dedicación de Moss lo habían puesto tan claramente por encima de sus rivales que a principios de 1962, Enzo Ferrari lo invitó a Maranello y aceptó construir y preparar una Ferrari de F1 oficial para que fuera atendida por el equipo de Walker -una oferta realmente asombrosa. Sólo tres semanas más tarde, el 23 de abril, ese sueño se hizo añicos. Un enorme accidente en un Lotus en Goodwood dejó a Moss en estado crítico, perdiendo y recuperando el conocimiento durante un mes, y temporalmente paralizado en el lado izquierdo de su cuerpo.

Un año después, Moss decidió probarse a sí mismo en un Lotus 19 y nuevamente en Goodwood. Fue rápido, a sólo unas pocas décimas de su récord allí, pero sintió que su concentración se había ido, que sus tiempos de vuelta ya no venían de forma natural, así que decidió retirarse. Si no podía ser tan bueno como lo fue una vez, no tenía interés en continuar.

Moss pronto se arrepentiría de no haber retrasado esa prueba en Goodwood, ya que 18 meses después se dio cuenta de que su aptitud mental había vuelto. Pero ahora, unos dos años y medio después del accidente, eligió mantener su decisión del retiro.

Unas cuantas carreras en autos de turismo en los años '70, incluyendo la Bathurst 1000 del '76, mostraron que todavía tenía algo de fuego competitivo, y esto puede haberlo llevado indirectamente a competir con el Audi 80 durante dos años en el campeonato British Saloon Car. Sin embargo, ya a sus 50 años y conduciendo un sedán de tracción delantera con poca potencia que corría con neumáticos lisos, Stirling había encontrado finalmente un coche al que no podía adaptarse completamente. La ironía, por supuesto, ¡es que era seguramente el auto menos intimidante con el que había corrido!

El campeonato de Nico Rosberg en F1 en 2016, permitió que Moss, que fue admitido en el Salón de la Fama del Automóvil Internacional en 1990, y fue nombrado caballero en 2000 para convertirse en Sir Stirling Moss, sea nuevamente el piloto de Fórmula 1 más exitoso que nunca ha ganado el Campeonato Mundial. Sus 16 victorias en Grandes Premios lo ayudaron a terminar cuatro veces subcampeón y tres veces tercero. Pero la mayoría de los historiadores expertos en estos temas creen que etiquetar a Moss como "el mejor piloto de Fórmula 1 que nunca ha ganado el título mundial" le hace un grave perjuicio, y que fue mejor que la mayoría de los campeones, incluso aquellos con múltiples campeonatos.

Enzo Ferrari creía que el único igual a Moss en la historia había sido Tazio Nuvolari. Y en esos rankings de los mejores pilotos de todos los tiempos con los que a los medios y expertos les gusta generar polémica de vez en cuando, Moss suele estar firmemente en el Top 10.

Pero es la acumulación de tantos triunfos de alto nivel en una variedad tan amplia de disciplinas en tan poco tiempo, a menudo con un equipamiento inferior, lo que hizo a Moss famoso en todo el mundo e icónico en su país de origen.

Repasa todas las victorias de Stirling Moss en la Fórmula 1