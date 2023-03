Stroll explica cómo fue su accidente en bicicleta y sus lesiones

Cargar reproductor de audio

Lance Stroll está confirmado para el GP de Bahréin, la carrera inaugural de la temporada 2023 de Fórmula 1. Tras perderse la pretemporada por un accidente de bicicleta, el piloto canadiense de Aston Martin contó lo que realmente pasó y habló sobre la autorización del médico de la FIA para correr.

El 20 de febrero, el equipo emitió un comunicado sobre el accidente del piloto. En la nota, no decía la fecha del suceso, ni el grado de lesión y lo que -de hecho- había ocurrido. Debido a ello, Stroll no pudo participar en los tests de pretemporada y dio paso a Felipe Drugovich.

La presencia del brasileño en el AMR23 y la duda sobre el estado físico de Lance dejaron a los brasileños ansiosos por el debut de Felipe en la categoría. Sin embargo, el lunes, Aston Martin confirmó la presencia del canadiense en el cockpit.

En la tradicional rueda de prensa que precede al primer día del fin de semana de competición, Stroll contó lo que realmente sucedió en el accidente de moto y despejó las dudas sobre el grado de su lesión en la muñeca.

"Me operaron de la derecha y la izquierda está un poco magullada", reveló. "Me caí de la bicicleta y me rompí la muñeca. En la derecha fue una operación menor. La fisioterapia y la rehabilitación han sido suficientes para llegar hasta aquí".

Uno de los principales misterios que envuelven a Stroll y la caída de la bicicleta es la fecha del suceso. El comunicado salió el día 20, pero el 13 el canadiense asistía a la presentación del coche para 2023, lo que generó dudas sobre el día correcto y el calendario de todo. Finalmente, el piloto aclaró por qué quería mantener las cosas "confidenciales".

"Era un asunto privado. Estaba lidiando con muchas cosas. Estaba entrando en quirófano, estaba lidiando con la rehabilitación. No tenía una respuesta clara de cuánto tardaría en recuperarme y estaba completamente concentrado y motivado para llegar aquí, a Bahrein. Ahí es donde estaba mi cabeza".

Para correr, el canadiense necesitaba el visto bueno de los médicos de la FIA, que se produjo sin mayores sobresaltos: "Bueno, los médicos me han dado el visto bueno y confían en que puedo correr y en que los huesos tienen buen aspecto. Sí, están bien. Ayer y anteayer estuve en el simulador, me siento muy fuerte".

Por último, cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que las cosas no salieran bien en lo que respecta a la forma física de sus muñecas, Stroll no se contuvo: "Siempre existe la posibilidad. No hay certeza, certeza al cien por cien, de nada".