Symonds: los coches de la F1 2022 son un gran avance

Los nuevos coches de Fórmula 1 de 2022, que supuestamente ofrecerán mejores carreras y deberían facilitar los adelantamientos al recortar la aerodinámica y cambiar el flujo de aire, eran muy esperados.

El nuevo reglamento fue creado por el propio equipo técnico de la Fórmula 1 bajo la dirección de Ross Brawn y Pat Symonds. Este último reveló en una entrevista con Sky Reino Unido que al margen de las pruebas de en Bahréin que los primeros indicios apuntan a que los coches pueden seguirse uno a otro con más facilidad y varios pilotos ya se lo han confirmado durante los test de Barcelona.

"Alex Albon me dio la respuesta más interesante", dice el director técnico de la Fórmula 1, "me dijo que tuvo que repensar y reajustar porque no podía creer lo cerca que podía estar". En estas declaraciones, Symonds confirma de haber realizado los cambios adecuados con el equipo técnico.

No obstante, Symonds se muestra algo cauto, ya que los test de pretemporada no representan una vara para medir. "Cuando haces una prueba, intentas no acercarte demasiado a los otros coches y prefieres conducir por ti mismo", dice el británico.

Symonds también mantiene la calma cuando se le pregunta si los nuevos coches permitirán más duelos en las curvas y dijo que se ha centrado más en cómo se comporta la aerodinámica cuando se conduce detrás y menos en los duelos reales.

Para ello, el equipo técnico de la Fórmula 1 hizo algunas observaciones interesantes sobre la colisión entre Hamilton y Verstappen en Silverstone. "Cuando lo analizamos, nos sorprendió la cantidad de carga aerodinámica que pierden los coches cuando van rueda a rueda", explica Symonds.

"Sigo pensando que hemos hecho un cambio fundamental, un avance", añade el directivo. "Deberíamos agradecer eso primero y ver lo que tenemos".

El director técnico de la Fórmula 1 también admite que el efecto de deslizamiento de los nuevos coches es menor, hecho que ya han confirmado algunos pilotos. Sin embargo, el efecto de la mejora del arrastre supera la reducción del deslizamiento.

"No se puede tener todo. Por desgracia, en la Fórmula 1 también tenemos que obedecer las leyes de la física, lo que a veces me resulta muy molesto", bromea Symonds.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

Además, Symonds espera que las maniobras de adelantamiento sigan teniendo lugar principalmente en las rectas apoyados por el DRS. "Pero mi sueño es utilizar el DRS en algún momento sólo para adelantar a los coches doblados, más que en la lucha por las posiciones", dice el británico.

Además, dijo, su equipo también ha tenido en cuenta los deseos de los aficionados: "No nos limitamos a hacer cosas técnicas, sino que también investigamos lo que realmente quieren los espectadores". Al hacerlo, llegaron a la conclusión de que no se trata de un adelantamiento puro, sino de los duelos que conforman el espectáculo.

"Los adelantamientos suelen significar el final de un duelo", dijo Symonds. Así que el enfoque es más bien permitir que los coches se pongan detrás para que "veamos un buen reto para dominar una maniobra de adelantamiento".