La "trampa" de Tsunoda con el DRS no fue algo planeado

El segundo puesto de Yuki Tsunoda en los test de Fórmula 1 en Bahréin se vio favorecido por el hecho de que el piloto japonés activó el DRS en la recta final mucho antes que sus rivales. Sin embargo, según el jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, esto no fue intencionado para hacerse artificialmente más rápido: "No estaba en el plan así", confirmó el austriaco a Sky.

Tost lo achaca al hecho de que Tsunoda es un recién llegado a los coches de Fórmula 1, aunque el piloto japonés también debería conocer el DRS de la Fórmula 2. "Todo es automático normalmente. Activó el DRS demasiado pronto, y no lo hará así en el futuro".

Durante un fin de semana de Gran Premio, abrir el alerón trasero antes de tiempo ya no estaría permitido, ni siquiera sería posible. Esto se debe a que el sistema sólo se liberaría cuando un piloto esté un segundo por detrás del coche de delante durante la carrera. Pulsar el botón antes de la zona DRS tampoco serviría de nada, porque el DRS no se abriría entonces.

No se puede cuantificar con exactitud en qué medida el "truco" del DRS de Tsunoda ayudó a su equipo, pero aun así AlphaTauri causó una buena impresión al terminar segundo (+0,093 segundos del tiempo de Max Verstappen). Por supuesto, hubo una o dos voces que afirmaron que el depósito del AT02 estaba vacío, pero Tost aclara: "El coche no estaba vacío. Tenía gasolina. De lo contrario, no habría corrido en absoluto", bromea el jefe del equipo.

Cuando se le pregunta si Tsunoda podría haber dado cinco vueltas más, dice: "Había más a bordo que para cinco o seis vueltas. Podría haber dado al menos otras 10 o 15 vueltas".

Por supuesto, en AlphaTauri no se sabe cuánto combustible tenían los otros equipos en el depósito. "Pero el hecho es que nuestro coche funciona bastante bien, y ambos pilotos están en buena forma", dice Tost.

El objetivo que se ha marcado para su equipo es "presentar un súper resultado de vez en cuando". Las victorias , como en Monza 2020 con Pierre Gasly, están fuera del alcance realista de Tost debido a los fuertes Mercedes y Red Bull, pero: "Colocarse entre los cinco primeros debería ser posible de vez en cuando".

"Confío en que tendremos una temporada razonablemente exitosa".