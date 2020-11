Verstappen quedó decepcionado por perder la pole en Turquía

El piloto de Red Bull había liderado las tres sesiones de entrenamientos, las dos en seco, pero con poco agarre el viernes, y de nuevo en la FP3 en mojado el sábado, y había encabezado los tiempos en la Q1 y Q2 con gran margen.

También lideró después de las primeras tandas de la Q3 y parecía que iba a mejorar el tiempo de la pole provisional antes de entrar en boxes para cambiar a los intermedios después de que Sergio Pérez hubiera mejorado considerablemente con ese compuesto.

Verstappen finalmente terminó segundo detrás de Lance Stroll, quien se convirtió en el primer piloto no perteneciente a Mercedes en lograr una pole en 2020,

El holandés sufrió con los intermedios, no encontrando el agarre y el equilibrio que había disfrutado anteriormente con los de lluvia extrema, a pesar de rodar más rápido.

"Estoy molesto porque todo el fin de semana estuvimos en primer lugar, y parecía muy cómodo, y luego pierdes en la Q3", dijo Verstappen en la rueda de prensa posterior a la clasificación.

"Al final, no me importa dónde está el Mercedes [Lewis Hamilton y Valtteri Bottas fueron sexto y noveno], sólo miro nuestro rendimiento. Y no fue bueno en la Q3. Por eso estoy tan molesto".

"No puedes mirar el rendimiento de los demás para juzgar el tuyo, tienes que mirarte a ti mismo. Y claramente en la Q3 no estuvimos bien".

El segundo lugar de Verstappen en la parrilla de la primera carrera de F1 en Turquía desde 2011 será su mejor lugar de salida en 2020.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pero a pesar de igualar su mejor resultado de la temporada en la clasificación, Verstappen dijo que era la primera vez que se sentaba en la rueda de prensa "molesto".

"Creo que eso lo dice todo. Todo iba bastante bien con los neumáticos de lluvia, pero ya en la Q1, cuando intenté ir con intermedios, no funcionaron en absoluto, incluso comparados con otros pilotos", añadió.

"Así que en la Q3 no estaba muy seguro de optar por ellos, porque me sentía muy cómodo con los de lluvia extrema. Así que una vez que paramos y salimos, no tenía nada de agarre en comparación con las vueltas que estaba haciendo antes. Es muy decepcionante ser segundo".

"No tenía agarre, no tenía agarre delantero. Especialmente donde había un poco más de agua estancada, sufrí mucho. En las curvas rápidas iba bien, pero simplemente sentía el impacto [en las marchas altas], por lo que los neumáticos delanteros no agarraban".

Cuando se le preguntó si comenzar sus vueltas de finales de la Q3 en los intermedios detrás del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen había influido en sus intentos finales, Verstappen dijo: "Posiblemente un poco, pero no quiero culpar a eso. Para nosotros ese neumático no funciona, así que simplemente tenemos que investigarlo".

GALERÍA: Más imágenes de Max Verstappen

Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 1 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 2 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 3 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 4 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 7 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 8 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 9 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 10 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Video relacionado