Verstappen: "Es un gran resultado para Pérez"

El fin de semana de Verstappen en Mónaco fue toda una montaña rusa de emociones, ya que pasó de tener que conformarse con la cuarta posición en la clasificación debido a una bandera roja en su último intento a acabar en el podio por delante de su principal rival por el título.

El neerlandés subió al cajón como tercero después de una agitada carrera en el Principado, y consiguió extender su liderato en el mundial respecto a Charles Leclerc al sumar tres puntos más que el piloto de Ferrari.

A pesar de no haber logrado el segundo triunfo consecutivo en esta pista tras el de la pasada temporada, Verstappen acabó satisfecho en una jornada de celebración en Red Bull, con la cuarta victoria seguida del año.

Al bajarse del coche, se olvidó de sus declaraciones en las que insinuaba que su compañero, Sergio Pérez, provocó la bandera roja de la clasificación de manera intencionada, y se alegró por el mexicano.

"Este es un gran resultado para Checo, me alegro por él", dijo el holandés. "Hice todo lo que pude después de lo de ayer, ya que me quedé bloqueado por la bandera roja, que me obligó a salir desde la cuarta posición".

"Eso no fue lo ideal, pero hice todo lo que pude", continuó Verstappen. "Con la estrategia, lo hicimos muy bien al adelantarnos a Ferrari, y como equipo podemos sentirnos muy orgullosos de este domingo".

"Fue un día muy movido, aumenté mi ventaja en la clasificación del mundial, y eso no me lo esperaba anoche, por lo que puedo decir que ha sido una jornada positiva", continuó el vigente campeón del mundo.

Red Bull pudo superar a Ferrari para vencer en Mónaco, y aunque no consiguieron el doblete porque Carlos Sainz se coló entre Pérez y Verstappen, acabaron muy satisfechos con el resultado.

"La ejecución fue muy buena", expresó el piloto del equipo de Milton Keynes, antes de hablar sobre el accidente de Mick Schumacher que cambió el desarrollo de la carrera. "Es complicado cuando está mojado y no has pilotado aquí en esas condiciones".

"Es muy resbaladizo, se trata de estar muy concentrado, y es fácil cometer un error", añadió. "Por suerte, no pasó nada realmente loco, solo lo de Mick [Schumacher], pero he oído que está bien, así que en general, un día bastante bueno".