¿Qué llevó a Vettel a montar neumáticos lisos en Turquía?

El piloto de Aston Martin Racing fue el primero -y finalmente el único- en apostar por los neumáticos lisos en las difíciles condiciones en que se encontraba el circuito de Estambul este domingo, optando por los medios nuevos después de 36 vueltas, con la pista todavía húmeda en varios lugares.

La estrategia, que según Vettel fue una decisión del equipo pero en la que él tomó la decisión final, destruyó su carrera y su esperanza de terminar en los puntos, ya que se salió de la pista en la curva 4 y en la curva 7 durante su primera vuelta con los neumáticos medios, antes de optar por entrar en boxes inmediatamente, donde sufrió un medio trompo al entrar en boxes.

Tras cambiar a los neumáticos intermedios, Vettel terminó en una retrasada 18° posición, sólo por delante de los dos pilotos de Haas.

Vettel explicó el razonamiento detrás de su decisión por montar los neumáticos de seco, pero supo tan pronto como perdió la temperatura que el plan había fracasado.

"Juntos (tomamos la decisión de utilizar los neumáticos de seco), pero al final yo tomé la decisión, quería intentar ir por todas", dijo Vettel tras la carrera.

"En los intermedios no quedaba nada, así que pensé que los neumáticos de seco podrían ser igual de buenos, pero no podía controlarlos y simplemente no tenía agarre y perdí mucho tiempo al no poder hacerlos funcionar".

"Ha sido peor de lo que esperaba, aunque estuviera un poco húmedo aquí y allá, o mojado. Pero lo más importante es que no he podido hacer funcionar el neumático, y entonces sólo se desliza".

"Ahora es una decisión obvia, pero en ese momento no lo sé. Me tentaron algunas vueltas antes y los intermedios no mejoraban".

"Si miras los neumáticos intermedios no quedaba nada en ellos, parecen un slick, así que creo que tenía una razón pero obviamente fue una decisión equivocada".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A pesar de que el circuito del GP de Turquía ha sido tratado desde la carrera del año pasado, sometiéndose a un procedimiento con agua a presión que ha proporcionado mucho más agarre este fin de semana, Vettel todavía sintió que las condiciones de la pista eran "extrañas" durante la carrera, ya que no se secó lo suficiente a pesar de que la lluvia previa a la carrera luego nunca volvió a incrementarse realmente.

"La pista es muy divertida, pero hoy ha sido un poco extraña, similar a la del año pasado, con los intermedios durando tanto tiempo", dijo Vettel, que el año pasado terminó en el podio del GP de Turquía.

"En algún momento pensé que estaba preparado para los neumáticos de seco, así que me arriesgué, pero no funcionó".

"El año pasado pensé a 15 vueltas del final que quería probar los neumáticos lisos cuando la pista estaba un poco peor, así que pensé que valía la pena intentarlo, pero resultó ser un error".