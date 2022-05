VIDEO: El insólito accidente de Leclerc en Mónaco con un Ferrari de Lauda

Cargar reproductor de audio

El ganador del GP de Bahrein y Australia de 2022 estaba en su tercera vuelta a bordo del Ferrari 312B3 de 1974 como parte de una exhibición junto al expiloto de Ferrari y seis veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, Jacky Ickx.

Leclerc salió a dar una vuelta lenta, pero pronto aceleró el ritmo y en su tercera vuelta perdió la parte trasera del 312B3 en la famosa curva de derechas de La Rascasse.

El monegasco ha estrellado el coche contra las barreras y ha desprendido el alerón trasero. Inmediatamente gesticuló con las manos para insinuar un problema con los pedales.

Leclerc reanudó la marcha en poco tiempo, pero se detuvo en la recta principal con humo saliendo de la parte trasera de su coche, e Ickx se detuvo un poco más arriba con el 312B.

Un Leclerc con aspecto frustrado y un par de comisarios inspeccionaron los daños antes de charlar con Ickx.

Leclerc fue grabado diciendo: "He perdido los frenos. He perdido los frenos. He frenado, el pedal estaba duro y se ha ido al suelo".

"Tuve suerte de tenerlo en ese momento, porque si lo hubiera tenido en otro lugar, no era bueno... el problema es que me asusté. Llegué normalmente a la curva".

Más tarde escribió en Twitter: "Cuando pensabas que ya tenías toda la mala suerte del mundo en Mónaco y pierdes los frenos en La Rascasse con uno de los Ferrari históricos más emblemáticos de la Fórmula 1".

Charles Leclerc al volante del Ferrari 312 B3 antes del accidente en Mónaco Photo by: ACM

El 312B3 fue, de forma un tanto irónica, el coche que llevó a Ickx a dejar Ferrari tras el GP de Italia de 1973 por su escasa fiabilidad y rendimiento.

Su sucesor fue conducido por Lauda y Clay Regazzoni hasta el segundo puesto del campeonato de constructores en 1974, quedando por detrás del McLaren M23.

El 312B3 que conducía Leclerc es propiedad de Methuselah Racing, con sede en Colonia y dirigido por Mario Linke.

Este chasis figuraba en la lista de inscritos del GP Histórico de Mónaco para disputar la carrera para coches de tres litros construidos entre 1973 y 1976, donde sería conducido por Claudia Hurtgen.

El 312B3 que chocó Leclerc era un chasis diferente al 312B3 que el ex piloto de F1 de Ferrari Jean Alesi también chocó el año pasado en el GP Histórico de Mónaco cuando se vio envuelto en un polémico enredo con el Lotus 77 conducido por Timo Werner, tres veces ganador de Le Mans, en la recta de meta.

Leclerc, que el año pasado logró la pole position para el GP de Mónaco antes de estrellarse y perderse la carrera de F1 debido a los consiguientes daños en el coche, había conducido otro coche histórico a principios del mes pasado.

Para conmemorar el 40° aniversario de la muerte de Gilles Villeneuve, Leclerc había conducido el venerado 312T de 1973 del canadiense en el circuito de Fiorano.

Preguntado por Motorsport.com sobre esa experiencia, Leclerc dijo: "Fue muy especial. Los coches eran muy diferentes entonces".

"Tan pronto como me subí al coche, puedes sentir que la seguridad que tenemos ahora es increíble y en aquel entonces, para empujar tanto esos coches con tan poca seguridad, tenías que ser muy fuerte mentalmente".

"Fue bonito y muy juguetón también como coche, así que fue genial".

"Los neumáticos eran los mismos que tenían en el coche del museo desde hace no sé cuántos años, ¡así que era como la madera!"

Video: El accidente de Charles Leclerc con el Ferrari de Niki Lauda

Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 1 / 6 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 2 / 6 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 3 / 6 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 4 / 6 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 5 / 6 Foto de: ACM Charles Leclerc, Ferrari 312 B3 después del choque 6 / 6 Foto de: ACM