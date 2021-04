Villeneuve: "Mi inversión en BAR debía ser un secreto"

Villeneuve había llegado a la Fórmula 1 en 1996 con Williams y fue subcampeón antes de llevarse el título al año siguiente. En 1998 continuó con la escudería de Grove, que cayó mucho en su rendimiento y para 1999 pasó al debutante equipo BAR fundado y dirigido por su amigo y manager, Craig Pollock.

Hace unos años el piloto canadiense reveló que una llamada telefónica del diseñador Adrian Newey que pudo cambiarlo todo, porque le desaconsejó el cambio y quiso llevarlo a McLaren, equipo líder de la F1 en ese entonces.

Pero como Villeneuve estaba sentado junto a Pollock en la cena no se llegó a una conversación más larga y el canadiense se decidió por BAR. Allí, el ex campeón del mundo era la persona central. No sólo se construyó el equipo en torno a él, sino que Villeneuve incluso poseía acciones de la escudería.

"Puse mucho dinero en ello, pero había que mantenerlo en secreto", revela ahora Villeneuve en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. La puesta en marcha del proyecto en su momento fue muy divertida para él. "También estoy muy orgulloso de ello porque muy poca gente lo ha conseguido".

Jacques Villeneuve, en problemas con el BAR en 1999. Photo by: Motorsport Images

Lo que supo ser el equipo BAR se ha convertido en el equipo más exitoso de la Fórmula 1, ya que tras la venta a Honda y la posterior historia de cuento de hadas de BrawnGP, Mercedes compró la escudería y ya lleva siete títulos de campeón del mundo consecutivos, todo en la misma sede de Brackley donde comenzó BAR. "Y todavía hay gente allí de la que nos hicimos cargo entonces", dice Villeneuve.

Y aunque el proyecto fue una buena decisión para Villeneuve, al menos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista deportivo no lo fue: el canadiense abandonó en las primeras 11 carreras con BAR y no consiguió ni un solo punto en 1999. En los cuatro años siguientes, el rendimiento también fue muy escaso, con sólo dos podios.

"Por supuesto, si miro los resultados como piloto, fue una decisión equivocada", admite. "Hubiera sido mucho mejor ir a McLaren, que lo ganaba todo entonces".

Galería: Las fotos de Jacques Villeneuve con el equipo BAR en 1999

Jacques Villeneuve, BAR 001 Mecachrome 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve, BAR 001 Mecachrome 2 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve, BAR 01 Supertec 3 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jacques Villeneuve, British American Racing 4 / 10 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve, BAR 01 Supertec 5 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jacques Villeneuve, BAR PR01 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve, BAR, Natalie Imbruglia 7 / 10 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve, BAR, Natalie Imbruglia 8 / 10 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve, BAR Supertec 01 9 / 10 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve, BAR 10 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images