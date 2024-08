"James Vowles está simplemente sobrevalorado en Williams"

Vowles llegó desde Mercedes para ser el nuevo líder del equipo Williams a principios de la pasada temporada y quiere, con sus ambiciosos objetivos, volver a convertir a la escudería británica en el equipo ganador que fue.

Con ese objetivo en mente, Vowles acaba de dar un golpe de efecto con la contratación de Carlos Sainz para ser el nuevo compañero de Alex Albon a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, no todo el mundo en el paddock ha sucumbido a la magia de Vowles estos días: en una entrevista en el canal de YouTube de Formula1.de, Surer, que tuvo un paso poco exitoso por la F1 en la primera mitad de los '80 y actualmente es analista del campeonato, se mostró crítico con el británico y se preguntó por la gran creencia en el inminente repunte de Grove, que también parece tener Sainz.

"¿Por qué de repente van a mejorar tanto ahora?", se cuestionó Surer respecto a la decisión del español, y aclara respecto a Williams: "Han empeorado este año, ¡no hay que olvidarlo!".

El suizo también responsabilizó en primer lugar al jefe del equipo: "He dicho muchas veces que James Vowles está simplemente sobrevalorado".

"Jost Capito (antiguo jefe de equipo) construyó un coche con su gente. James Vowles llegó a Williams, tomó el coche y lo llevaron directo a los puntos", advirtió.

"Tuvo muy buena pinta, y todos los elogios (fueron) para James Vowles, pero no para el hombre que construyó el coche. Jost Capito se había ido".

En 2024, sin embargo, las cosas parecen diferentes: "Y ahora que está construyendo su propio coche este año, el coche es demasiado pesado y demasiado lento, y las actualizaciones son demasiado lentas".

Por tanto, Surer no tiene dudas en su conslusión: "Creo que en Williams se han deteriorado claramente. Así que quizás ahora aprendan de esto y las cosas vayan un poco mejor el año que viene".

Sin embargo, el experto advierte: "No hay que olvidar: No puedes cambiar demasiado para el año que viene porque entonces tienes que construir el nuevo coche. Pueden empezar a diseñar el nuevo coche a partir del º de enero, y eso es lo que hará todo el mundo. Eso significa que las cosas irán mucho mejor en Williams el año que viene, yo lo dudaría", dice Surer, y pronostica: "Puntos sí, pero no creo que se encuentre ahí delante".