Webber no ve a Alonso motivado por volver a la F1

Fernando Alonso dejó la Fórmula 1 a finales de 2018, después de cuatro temporadas sin poder aspirar a grandes resultados con McLaren. El español siempre dijo que no descartaba volver, pero que solo lo haría si estaba en condiciones de ganar.

Los últimos movimientos del mercado limitan esa posibilidad al menos de cara a 2021, pero Alonso mantiene su postura. Renault admitió que volver a fichar al piloto (que cumplirá 39 años el mes que viene) era una de sus opciones, pero Mark Webber advierte de que no es algo muy apetecible para un bicampeón como Fernando.

El australiano, amigo de Alonso de su época en F1, declaró en el podcast F1 Nation: "Sabemos que Fernando es extraordinario y ha tenido una carrera loca. Ya no está en su apogeo, será más difícil para él hacer lo que hizo antes. Pero un Fernando al 90% de sus facultades sigue siendo una ventaja para cualquiera".

"Sin embargo, Alonso es un ganador nato, y abandonó la F1 cansado de estar en la zona media de la parrilla. Siempre dijo que si no podía aspirar a podios, no quería estar en la F1, ese fue el último mensaje que recibimos. No creo que tenga la oportunidad de ir a un equipo que le permita lograr podios".

Desde su adiós a la categoría máxima, Alonso ha encontrado no solo la actividad y el entretenimiento, sino también el éxito, en otras disciplinas. Triunfó en Daytona (IMSA), en el WEC y Le Mans y se estrenó en el Dakar.

Con esas alternativas, y otros proyectos abiertos (como el de la Indy 500), Webber considera que Alonso no podrá alcanzar en F1 la misma motivación que tenía cuando ganaba carreras: "Corre por su sangre, lo echa mucho de menos, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Se comprometerá a un nuevo proyecto y firmará un contrato de dos o tres años? ¿O firmará solo por un año y a los cuatro meses su equipo ya estará buscando a sus sustituto?".

"No digo que no pueda hacerlo, pero sería muy, muy difícil para él mantenerse motivado durante dos años en la zona media de la parrilla", concluyó Webber.