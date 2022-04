Wolff: "Hasta ahora no me he planteado irme"

Cargar reproductor de audio

El fabricante alemán ha tenido un comienzo difícil de temporada 2022, y su W13 ha demostrado no ser rival para los coches de Ferrari y Red Bull.

Tocaron fondo en Imola el fin de semana pasado, donde ninguno de sus pilotos llegó a la Q3 en la clasificación, y Lewis Hamilton completó una carrera gris en la que no logró ningún progreso y acabó 13º.

Tras cruzar la meta, Wolff abrió la radio del equipo y se disculpó con Hamilton por haberle dado un coche 'inconducible', y le prometió al heptacampeón que la escudería encontraría una salida a sus problemas.

Durante la era gloriosa en la que Mercedes ha logrado ocho campeonatos consecutivos de constructores en F1, Wolff ha tenido muchas oportunidades de vender sus acciones en el equipo y salir por la puerta grande del Gran Circo.

Sin embargo, cuando se le sugirió si, durante este período de crisis, se había planteado si debería haber vendido sus millones para retirarse a las Maldivas, Wolff dejó claro lo comprometido que está.

"El problema es que estaría muerto en las Maldivas sin hacer lo que estoy haciendo aquí", explicó Wolff. "La actividad en el equipo, el desarrollo del equipo, es lo que realmente disfruto".

"La Fórmula 1 está en auge. Por el lado de los ingresos, las cosas van muy bien y esto es lo que realmente quiero hacer toda mi vida".

"En ese sentido, hasta ahora no me he planteado la cuestión de decir 'ya está".

"Sería como un jefe de proyecto o un empleado que dice: 'Esto ya lo he hecho, me iré a lo grande con el récord'. Pero no, eso no va conmigo".

Ahora que Mercedes se enfrenta a su temporada más difícil en la era turbo híbrida, Wolff dice que el rendimiento de este año ha sido un importante bofetón de realidad y una enseñanza de que nadie es invencible en la F1.

Pero si bien han fallado en el coche para 2022, tiene fe en que esos mismos ingenieros pueden cambiar las cosas y progresar rápidamente.

Cuando se le preguntó si creía que el personal del equipo había perdido su talento, Wolff dijo: "Mi respuesta espontánea sería: no puedes desaprender. Pero luego la pista nos enseña algo más".

"También se trata de mantenernos siempre humildes, y eso es lo que nosotros somos, y decir: 'Mierda, nos equivocamos’. Ahora tienes que aceptar eso".

"¿Dónde nos equivocamos? Durante mi mandato, logramos ocho títulos seguidos y ahora nos hemos equivocado. Porque no es que estemos a solo tres décimas de distancia".

"Pero en cuanto al desarrollo de nuestra personalidad y los valores de nuestro equipo, por muy mal vaya, este es un aprendizaje importante: no hay nadie que sea infalible. Lo estamos viendo ahora mismo. Pero el equipo es capaz de dar la vuelta a las cosas", concluyó.