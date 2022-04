El padre de Verstappen disfrutó viendo que Max doblaba a Hamilton

Cargar reproductor de audio

En un fin de semana del GP de Emilia Romagna donde Verstappen estaba al freno, Hamilton sufrió uno de sus grandes premios más difíciles desde que se unió a Mercedes, y se clasificó fuera del top 10 para acabar 13º.

Ese rendimiento contrastó de manera increíble con lo que vivimos el año pasado, cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon una y otra vez por las victorias durante un curso en el que a veces estalló la tensión.

En una columna en la web oficial de Verstappen, su padre Jos dejó ver de manera clara que le gustaba ver a su hijo doblando a Hamilton.

"Max tuvo un excelente fin de semana en Imola", escribió Verstappen padre. "Le vi increíblemente fuerte. No cometió un solo error, fue sólido y tuvo todo completamente bajo control".

"Red Bull claramente dio un paso en la dirección correcta. Por supuesto, sabíamos que el coche mejoraría en Italia, pero con las condiciones meteorológicas era difícil hacer una comparación. Pero podemos concluir que ahora es más fuerte".

Y añadió: "Sinceramente, disfruté viendo a Max doblar a Hamilton, después de todo lo que sucedió el año pasado. Hamilton realmente lo pasó mal, mientras que su compañero de equipo, Russell, parecía más equilibrado. No es frecuente que tengas la oportunidad de doblar a un Mercedes".

Los comentarios de Jos Verstappen sobre doblar a Hamilton llegan después de que el asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, también hiciera leña del árbol caído.

Hablando con Sky después de la carrera de Imola, hizo referencia a los rumores que durante el invierno apuntaban a que Hamilton podría estar a punto de retirarse: "Tal vez debería haberlo hecho el año pasado".

Sin embargo, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, fue más diplomático y dijo que no le importaba mucho si Verstappen doblaba a Hamilton.

Cuando se le preguntó si fue un momento significativo, Horner dijo: "No, en realidad no. Obviamente, Lewis no tuvo un gran fin de semana, pero estábamos muy concentrados en nuestra carrera y solo tratando de lograr el máximo de puntos".

"Obviamente estuvo ahí, pero en ese momento estábamos mirando las nubes pensando si llovería en la última parte de la carrera o no. Estábamos más centrados en eso".

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha sugerido que ese momento en el que Verstappen dobló a Hamilton podría salir en la siguiente temporada de Drive to Survive.

"Escena de Netflix, creo, ¿verdad?", comentó. "Al final, yo soy la persona a cargo de este equipo, así que también tengo que recibir críticas por el hecho de que no estemos rindiendo en este momento. Es parte de mi trabajo".

"Hemos ganado ocho títulos seguidos, pero hemos empezado extremadamente mal esta temporada. Parte del trabajo es que te alabe y luego te critiquen. Así es el negocio".

Información adicional de Luke Smith y Christian Nimmervoll