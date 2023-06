El susto de Doohan con el cinturón cuando su coche se incendió

El piloto de Invicta Virtuosi sufrió la rotura de un alerón antes de hacer un trompo en Massenet cuando rodaba cuarto, golpeando el muro antes de que su coche ardiera en llamas y provocara una bandera roja.

Zane Maloney, que corría detrás de él para Rodin Carlin, estuvo a punto de sufrir un accidente, pero tomó medidas evasivas.

En declaraciones posteriores a la carrera, el miembro de la Alpine Academy dijo que inicialmente pensó que se había librado del contacto con el muro en la sección de la Piscina, de ahí que no entrara en boxes inmediatamente después.

Declaró a Motorsport.com: "Cometí un error, claramente, para ser honesto. Realmente no lo recuerdo al cien por cien, pero sé que me fui contra el muro aquí, luego salí de la segunda parte de la Piscina y sentí que acababa de tocar la parte delantera derecha".

"Llegué a las últimas curvas y entré en la recta principal. Traté de zigzaguear y pensé que tal vez me había salido con la mía, y pasé por la primera curva y todo era normal, pero claramente no lo había hecho".

"Y sí, cuando llegué a la cima de Massenet, en cuanto tuve el coche cargado, se me fue completamente".

Doohan, hijo de la leyenda del motociclismo Mick Doohan, dijo que el hecho de que todo el coche se incendiara era "muy preocupante" y que en un principio pensó que sólo se habían incendiado los frenos.

También dijo que estuvo "definitivamente un poco aturdido durante un rato" después del accidente y que fue "muy afortunado" de escapar a tiempo, añadiendo: "Al principio, no podía soltarme la hebilla.

"Por suerte, para ser honesto, probablemente salí del coche en 0,2 segundos, muy rápido. Pero sí, si no hubiera podido salir del coche, podría haber sido bastante aterrador".

Doohan ha tenido una difícil temporada de F2 en lo que va de año, y actualmente ocupa la 13ª posición en la clasificación después de cinco rondas con 28 puntos. El año pasado por estas fechas era sexto, con 45 puntos.

Se sintió frustrado por el accidente, ya que era "el primer fin de semana en el que volvíamos a tener un coche competitivo y potencialmente podría haberse perfilado una bonita carrera".

El australiano dijo: "Potencialmente, sólo he intentado apretar demasiado para recuperar lo que desafortunadamente he perdido y que ha estado fuera de mi control. Y sí, lo he aprendido por las malas.

"Ojalá no tuviera que hacerlo, porque intento ir por muchos puntos. Pero bueno, así son las cosas ahora, así que voy a compensarlo ahora de cara al futuro".

Y añadió: "Es una pena, porque si hubiera tenido una temporada normal, me habría sentido frustrado por el resultado, pero ya habría tenido una buena base de puntos a mis espaldas. Así que eso lo hace un poco más frustrante".

"Espero que podamos salvar lo que queda (del coche). Y también lo siento por los chicos, hay mucho trabajo que hacer en poco tiempo. Pero mientras podamos ponerlo todo a punto para Barcelona, sé que seremos rápidos allí".