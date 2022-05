Agag: "El ingreso de McLaren dice mucho sobre la fuerza de la Fórmula E"

La escudería británica comprará los activos y la inscripción de la escuadra Mercedes, que se marcha a finales de temporada, añadiendo la Fórmula E a sus programas de competición en Fórmula 1, IndyCar y Extreme E.

Esto llega cuando la lista de equipos de la Fórmula E se ha visto reforzada por el regreso del equipo Abt, junto con la entrada de Maserati como fabricante junto con Venturi.

Agag comparó el éxodo de fabricantes con el que se produjo en la F1 a finales de la década de 2000, en la que se retiraron equipos como BMW, Honda y Toyota, mientras que la Fórmula E tuvo que hacer frente a la pérdida de los gigantes alemanes Mercedes, BMW y Audi.

"Creo que dice mucho (sobre la fuerza del campeonato)", dijo Agag.

"Hace unos meses, lamentablemente, perdimos un par de fabricantes. Ya sabes cómo es el automovilismo cuando pierdes a los fabricantes, parece que es el fin del mundo y que todo va a terminar en lágrimas".

"La Fórmula 1 lo tuvo en su momento, recuerdo cuando BMW, Toyota, todos estos tipos al final de la década del 2000 se fueron de repente".

"Así que tuvimos un poco de eso hace un año. Y hubo muchos comentarios, como '¿Qué es esto?' '¿Qué está pasando?'"

"Definitivamente, esto es un gran, yo lo llamaría rebote. Con Maserati, con Abt y ahora con McLaren, creo que es genial".

"Demuestra la fuerza de la Fórmula E como la cúspide del automovilismo eléctrico. Y demuestra que el Gen3 es un gran paso adelante, tiene a los mejores actores listos para competir en el campeonato".

McLaren has already committed to the Extreme E series also run by Agag

Photo by: McLaren