Por qué los equipos de Fórmula E deben ser "muy cuidadosos" con el desarrollo del Gen4

Al igual que ocurrió con los equipos de Fórmula 1 durante la temporada 2025, cuando tuvieron que decidir cuándo dejar de desarrollar el coche de ese año y trasladar su enfoque a la maquinaria de 2026 ante los cambios reglamentarios que se avecinaban, sus homólogos en la Fórmula E se enfrentan ahora a un dilema similar.

El E-Prix de São Paulo, disputado a principios de este mes, marcó el inicio de la Temporada 12 para la categoría totalmente eléctrica y, con ello, el último año del paquete Gen3, que debutó en la Temporada 9 y fue actualizado a su versión Evo para la Temporada 11, mientras el campeonato se prepara para dar el salto al Gen4.

Hay grandes expectativas en torno al nuevo coche, que está llamado a representar un importante paso adelante en todos los parámetros de rendimiento en comparación con su predecesor cuando debute en la campaña 2026-27. Sus 600 kW de potencia —más de 800 caballos— acaparan los titulares, junto con la tracción permanente a las cuatro ruedas y un diferencial activo.

Fabricantes y equipos están igualmente entusiasmados con las promesas del Gen4 —algunas de las cuales ya se han hecho tangibles en los tests—, pero deben llevar a cabo este trabajo mientras siguen compitiendo en pista durante la temporada actual y se mantienen dentro de los límites del tope presupuestario introducido antes de la era Gen3.

"Es realmente difícil. Es realmente difícil porque estamos bajo las regulaciones del límite presupuestario. Eso significa que no podemos simplemente lanzar recursos adicionales", dijo el director del equipo Jaguar, Ian James, a Motorsport.com cuando se le preguntó cómo está afrontando el equipo el desafío.

"Tenemos que ser muy disciplinados en nuestro enfoque. Tenemos que priorizar con mucho cuidado y asegurarnos de no desperdiciar energía ni talento en cosas que no son necesarias. Eso es algo de lo que ya somos muy conscientes, y estamos siendo muy cuidadosos en cómo planificamos las cosas de aquí en adelante".

Porsche Formula E, GEN4 Photo by: Porsche

James subrayó la cantidad de trabajo que los equipos tendrán que gestionar durante la primera parte de la temporada, un periodo en el que la Fórmula E competirá a continuación en México y Miami en enero, seguido de una doble cita en Yeda en febrero y luego su primera ronda europea con la llegada a Madrid el 21 de marzo.

"Tenemos que asegurarnos primero de tener estabilidad y consistencia en el trabajo de esta temporada, porque eso nos dará el espacio mental y la capacidad para centrar recursos también en el Gen4. Pero esta primera mitad de la temporada —o al menos los próximos tres o cuatro meses— va a ser realmente dura para el equipo, no hay duda de ello. Dicho eso, todos estamos en la misma situación. Es lo mismo para cualquier fabricante".

La situación es algo diferente para el nuevo participante Citroën, que reemplazó a Maserati como una de las marcas de Stellantis en la Fórmula E junto a DS para la Temporada 12. En este caso, el desarrollo del Gen4 está siendo gestionado por Stellantis Motorsport.

"El Gen4 lo desarrolla Stellantis, que es el equipo de pruebas. Nosotros no estamos involucrados en eso, así que nos centramos realmente en la temporada que tenemos por delante. El desarrollo del Gen4 se hace en paralelo por el constructor y por Stellantis", explicó a Motorsport.com el director del equipo Citroën, Cyril Blais.

Aunque el equipo Citroën es esencialmente el mismo que lo era con Maserati —aunque con una alineación de pilotos completamente nueva formada por Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy—, Blais cree que es crucial que el equipo se centre en la temporada actual y en sentar las bases de la próxima era.

"Habrá cierto solapamiento en algún momento, pero creo que es muy importante centrarse en esta temporada.

"Sabemos que va a ser difícil luchar por el título mundial este año, pero eso no significa que dejemos de lado esta temporada. Esta temporada es muy importante para construir las bases, la metodología y los procesos con los pilotos. Al mismo tiempo, obviamente, el Gen4 es un gran desafío que se avecina.

"Así que habrá un poco de solapamiento, pero nuestro principal enfoque como equipo, como MSG, es centrarnos en la temporada que tenemos por delante".

También lee: Fórmula E La Fórmula E prevé que el Gen4 estará cerca del rendimiento de un F1