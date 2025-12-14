La Fórmula E prevé que el Gen4 estará cerca del rendimiento de un F1

El coche Gen4 de la Fórmula E, presentado el mes pasado, representa un gran paso adelante en todos los parámetros de rendimiento para cuando debute en la campaña 2026/27.

La serie totalmente eléctrica prevé que ofrecerá 600 kW de potencia (más de 800 CV), lo que supone un aumento sustancial con respecto a los coches actuales, ya que el Gen3 Evo alcanza un máximo de 350 kW (469 CV).

El paquete Gen4 también introducirá la tracción permanente a las cuatro ruedas, cuyo sistema sólo se activará en los duelos de clasificación, en la salida y en el modo de ataque.

Además, contará con dos configuraciones aerodinámicas (una de alta carga aerodinámica para la clasificación y otra de baja carga aerodinámica para la carrera) y el coche será notablemente más grande y ancho que su predecesor.

En conjunto, estos cambios respaldan una de las ambiciones más antiguas de la Fórmula E: establecer una plataforma automovilística de categoría mundial capaz de competir con la Fórmula 1.

El director ejecutivo de la Fórmula E, Jeff Dodds, declaró a Autosport: "El salto que estamos dando con Gen4 respecto a Gen3 es mayor que cualquier otro salto que hayamos dado en una generación. Tracción a las cuatro ruedas, un 71% más de potencia, unos 10 segundos por vuelta más rápido que el actual Gen3. Así que no hay duda de que acorta distancias con la Fórmula 1.

F1 Gran Premio de Holanda Foto: Erik Junius

"Y de hecho, el próximo coche para la Fórmula 1 probablemente sea un poco más lento, por cierto. Así que la diferencia será muy pequeña. Pero el coste de invertir en construir el coche y tener un equipo de carreras es una fracción del de un equipo de Fórmula 1".

"Así que básicamente estás obteniendo el 95% o 98% del rendimiento por una fracción de la inversión. Creo que Gen4 nos pisa los talones (a la F1), y Gen5 es probablemente más rápido".

La mención a Gen5 es deliberada, ya que los primeros trabajos de desarrollo del coche que sucederá a Gen4 ya están en marcha.

"Por supuesto, el pensamiento nunca se detiene", dijo Dodds, expresando un temprano entusiasmo por lo que está por venir. "Ni siquiera corremos con neumáticos lisos. Corremos con neumáticos de carretera. No tenemos mucha carga aerodinámica, no estamos en túneles de viento y los equipos no están desarrollando diferentes paquetes aerodinámicos".

"Alcanzamos esta velocidad gracias a la batería, el sistema de propulsión y el software. Así que sí, Gen5 se beneficiará de un mejor desarrollo de la batería y el desarrollo de la batería es increíble en este momento".

El coche Gen4 atraerá a "los mejores pilotos del mundo"

La Fórmula E ha atraído recientemente a talentos como Taylor Barnard y Zane Maloney directamente desde la Fórmula 2. Esta temporada, Pepe Martí y Felipe Drugovich harán una transición similar, aunque el brasileño hizo el cambio tres años después de ganar el título de F2, tras haber esperado como piloto reserva de Aston Martin una oportunidad en la F1 que nunca llegó.

Taylor Barnard, DS Penske Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Pero con el paquete Gen4, Dodds espera que los pilotos empiecen a ver la Fórmula E como un destino y no como una alternativa.

"Podría hablar de muchos pilotos, pero los dos que creo que son particularmente interesantes son Taylor Barnard, que tomó la decisión de venir directamente de la F2 a la Fórmula E y no mirar realmente a la F1. Y tienes a Felipe Drugovich, que obviamente era el piloto reserva de Aston Martin y ha cruzado y lo están haciendo en previsión del próximo coche", dijo.

"Creo que cuando la gente vea el coche y tenga la oportunidad de conducirlo, muchos pilotos de F1, los mejores del mundo, verán en él un lugar potencial para construir su futuro".

Coincidentemente, Dodds cree que la misma lógica se aplica a los aficionados, ya que la serie busca ampliar su número de seguidores de cara a la era Gen4.

"Al final, podemos hacer muchas cosas bien, pero los aficionados al automovilismo quieren ver a los más rápidos, quieren ver velocidad", añadió. "Así que el hecho de que podamos mostrar un salto material en velocidad y potencia en este coche, creo que es más emocionante para todos".