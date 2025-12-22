El plan de Citroën para su estreno en la Fórmula E: sentar las bases antes de dar el salto

La presencia de Citroën en la parrilla de salida de la Fórmula E este mes, en el E-Prix de San Pablo que marcó el comienzo de la Temporada 12, se destacó por sobre la de sus rivales.

La llegada de los colores icónicos de la marca francesa, que ha tenido un gran éxito previamente en el deporte motor, especialmente en el Campeonato Mundial de Rally y, más tarde, también en el Campeonato Mundial de Autos de Turismo, inició una etapa en la que busca conquistar un terreno hasta ahora desconocido: los monoplazas.

Y el estreno en Brasil fue realmente auspicioso con el tercer lugar obtenido con Nick Cassidy, detrás del ganador Jake Dennis, de Andretti, y de Oliver Rowland, el campeón reinante del equipo Nissan.

"Obviamente tenemos grandes ambiciones. La marca llega con un legado y una historia enormes en el automovilismo. Y queremos colgar algunos trofeos más en la pared. Así que llegamos este año con una gran ambición", dijo Cyril Blais, responsable de liderar el proyecto de Citroën en la Fórmula E, a Motorsport.com.

Cyril Blais, Team Principal de Citroen Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Citroën tomó el lugar de Maserati como la segunda marca de Stellantis para la temporada 2025-26, con la mira puesta en sentar las bases en el último año del monoplaza Gen3 Evo antes de aspirar a pelear por el campeonato cuando llegue el Gen4.

"Obviamente, en la Temporada 12 hay muchas cosas que necesitamos mejorar. La competencia es muy ajustada. Esta es la última generación de este coche. Así que todo está extremadamente parejo. Queremos dar un paso adelante. No estamos planeando ganar el campeonato este año".

"Tenemos claro el objetivo. Sabemos a dónde queremos ir, pero también sabemos que hay un proceso para lograrlo. Así que este año realmente queremos construir algo y llegar al año siguiente con una ambición real de ser contendientes al campeonato", dijo Blais.

Citroën confió en Jean-Eric Vergne, el único bicampeón en la historia de la Fórmula E, y en Nick Cassidy, el máximo ganador en la era del Gen3, como sus pilotos para conquistar la serie eléctrica, una dupla que muchos en el paddock ven como la más sólida de la parrilla. Blais está de acuerdo con eso: "Puedo decir con orgullo que creo que tenemos la alineación más fuerte de la parrilla. Así que hay una enorme cantidad de información que obtenemos a partir de los comentarios de esos pilotos".

"JEV es un piloto bastante conocido y un territorio conocido. Porque hemos estado trabajando con DS Penske y hemos colaborado bastante. Así que, aunque no haya trabajado directamente con nosotros, conocemos muy bien al piloto".

"Nuestro ingeniero jefe solía ser su ingeniero de pista y ganaron títulos juntos. Así que ya hay historia allí. A JEV lo conocemos bastante bien del pasado. Obviamente, siempre es bueno ver cómo trabaja de primera mano y tenerlo en el equipo. Y conoce muy bien los autos porque ha conducido para DS Penske durante las últimas tres temporadas; es el mismo tren motriz. Los sistemas son muy similares. Todavía hay especificidades, pero digamos que es un entorno conocido para él".

Nick Cassidy, Citroen Racing, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Sean McGill, Jake Dennis, Andretti Formula E Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Con Nick es completamente nuevo. Nunca había trabajado con él antes. Es muy talentoso, muy apasionado. Creo que tiene muchísimas ganas. Y creo que es un impulso muy positivo el que están aportando esos dos pilotos. Y también una nueva visión. Diferentes maneras de abordar las cosas. Diferentes maneras de verlas. Y también fue bueno poder decir: ‘muchachos, por lo que he visto, hay cosas que hacen muy bien. Pero en estas partes creo que tal vez se puede hacer mejor’".

"Así que siempre es bueno tener esa visión. Decir que no todo tiene que desecharse. Que hay cosas muy positivas que se hacen bien. Pero que hay aspectos que necesitan ser revisados. Porque creo que hay margen de mejora. Y por eso fue muy bueno verlo".

El desarrollo del Gen4 para la siguiente temporada será un punto central para todos los equipos y fabricantes durante el campeonato actual. Para Citroën, sin embargo, eso estará a cargo de Stellantis Motorsport, lo que permitirá mantener el foco en las carreras de la Temporada 12.

"No estamos involucrados en eso. Nosotros nos enfocamos realmente en la temporada actual. Y el desarrollo del Gen4 se hace en paralelo por parte del constructor y de Stellantis", explicó Blais.

"Habrá algo de cruce en algún momento. Pero creo que es muy importante enfocarse en esta temporada. Como dijimos, sabemos que va a ser difícil luchar por el título mundial este año. Pero eso no significa que dejemos de lado esta temporada. Esta temporada es muy importante para construir la base, la metodología y el proceso con los pilotos. Pero al mismo tiempo, obviamente, el Gen4 es un gran desafío que se viene".